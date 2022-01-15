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Компрессор воздушный Fiac FX 90/50
5.0
1
Найти аналог
Компрессоры
    Компрессор воздушный Fiac FX 90/50
    Арт. 718708
    5.0
    1
    Компрессор воздушный Fiac FX 90/50
    Компрессор воздушный Fiac FX 90/50
      Компрессор воздушный Fiac FX 90/50
      Компрессор воздушный Fiac FX 90/50

      Компрессор воздушный Fiac FX 90/50

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 718708
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Fiac
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр, защитный кожух, безопасная остановка, большие колеса
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Компрессор Fiac FX 90/50 1726140 не требует специальной подготовки фундамента для установки. Двигатель закрыт специальным кожухом, который защищает его о случайных повреждений, а также от грязи и пыли. При помощи специального клапана можно слить конденсат из ресивера. Компрессор оснащен двумя колесами и удобной рукояткой для легкого и быстрого перемещения из одной рабочей точки в другую

        Преимущества

        • Специальный кожух защищает двигатель от случайных повреждений, грязи и пыли
        • Аппарат оснащен редуктором для регулировки давления и двумя манометрами для контроля давления в ресивере и на выходе
        • Большие колеса делают перемещение компрессора Fiac FX 90/50 1726140 более удобным и легким
        • В конструкции предусмотрена опорная ножка для оптимальной устойчивости. Резиновая подушечка снижает уровень вибрации во время работы
        • Высокая производительность
        • Не требует сложного обслуживания
        • Надежный двигатель
        • Долгий срок службы
        • Широкая область применения
        • Безопасен в работе