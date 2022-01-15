Компрессор воздушный Fiac FX 90/50

Преимущества

Специальный кожух защищает двигатель от случайных повреждений, грязи и пыли

Аппарат оснащен редуктором для регулировки давления и двумя манометрами для контроля давления в ресивере и на выходе

Большие колеса делают перемещение компрессора Fiac FX 90/50 1726140 более удобным и легким

В конструкции предусмотрена опорная ножка для оптимальной устойчивости. Резиновая подушечка снижает уровень вибрации во время работы

Высокая производительность

Не требует сложного обслуживания

Надежный двигатель

Долгий срок службы

Широкая область применения

Безопасен в работе

Компрессор Fiac FX 90/50 1726140 не требует специальной подготовки фундамента для установки. Двигатель закрыт специальным кожухом, который защищает его о случайных повреждений, а также от грязи и пыли. При помощи специального клапана можно слить конденсат из ресивера. Компрессор оснащен двумя колесами и удобной рукояткой для легкого и быстрого перемещения из одной рабочей точки в другую