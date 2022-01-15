Компрессор воздушный Fiac FX 90/50
Арт. 718708
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр, защитный кожух, безопасная остановка, большие колеса
- Компрессор Fiac FX 90/50 1726140 не требует специальной подготовки фундамента для установки. Двигатель закрыт специальным кожухом, который защищает его о случайных повреждений, а также от грязи и пыли. При помощи специального клапана можно слить конденсат из ресивера. Компрессор оснащен двумя колесами и удобной рукояткой для легкого и быстрого перемещения из одной рабочей точки в другую
Преимущества
- Специальный кожух защищает двигатель от случайных повреждений, грязи и пыли
- Аппарат оснащен редуктором для регулировки давления и двумя манометрами для контроля давления в ресивере и на выходе
- Большие колеса делают перемещение компрессора Fiac FX 90/50 1726140 более удобным и легким
- В конструкции предусмотрена опорная ножка для оптимальной устойчивости. Резиновая подушечка снижает уровень вибрации во время работы
- Высокая производительность
- Не требует сложного обслуживания
- Надежный двигатель
- Долгий срок службы
- Широкая область применения
- Безопасен в работе