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Компрессор FIAC GM 25-300
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Компрессоры
    Компрессор FIAC GM 25-300
    Арт. 71851
    Компрессор FIAC GM 25-300

      Компрессор FIAC GM 25-300

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 71851

      Характеристики

      Производитель
      		Fiac
      Родина бренда
      		Италия
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		рукоятка для переноски
      Мощность, Вт
      		1800
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Поршневой компрессор с прямой передачей Fiac(Фиак) GM 25-300 применяется для получения и подачи сжатого воздуха. Агрегат оснащен воздушным фильтром, который находится в головке и обеспечивает чистоту входящего воздуха. Этот легкий, мобильный компрессор успешно применяется в бытовых целях.

        Преимущества

        • Реле давления обеспечивает автоматическое функционирование
        • Электродвигатель защищен от перегрева с помощью датчика
        • Регулятор давления с предохранительным клапаном
        • Воздушный фильтр
        • Корпус из ударопрочного полистирола снижает уровень шума и защищает пользователя от ожогов