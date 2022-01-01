Компрессор FIAC GM 25-300
Арт. 71851
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Италия
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|рукоятка для переноски
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Мощность, Вт
|1800
- Поршневой компрессор с прямой передачей Fiac(Фиак) GM 25-300 применяется для получения и подачи сжатого воздуха. Агрегат оснащен воздушным фильтром, который находится в головке и обеспечивает чистоту входящего воздуха. Этот легкий, мобильный компрессор успешно применяется в бытовых целях.
Преимущества
- Реле давления обеспечивает автоматическое функционирование
- Электродвигатель защищен от перегрева с помощью датчика
- Регулятор давления с предохранительным клапаном
- Воздушный фильтр
- Корпус из ударопрочного полистирола снижает уровень шума и защищает пользователя от ожогов