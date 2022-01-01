Компрессор FIAC GM 25-300

Поршневой компрессор с прямой передачей Fiac(Фиак) GM 25-300 применяется для получения и подачи сжатого воздуха. Агрегат оснащен воздушным фильтром, который находится в головке и обеспечивает чистоту входящего воздуха. Этот легкий, мобильный компрессор успешно применяется в бытовых целях.

Преимущества