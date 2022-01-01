Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Компрессор Fubag FС 230/50 CM2
Найти аналог
Компрессоры
    Компрессор Fubag FС 230/50 CM2
    Арт. fubag_253
    Компрессор Fubag FС 230/50 CM2
    Компрессор Fubag FС 230/50 CM2
    Компрессор Fubag FС 230/50 CM2
      Компрессор Fubag FС 230/50 CM2
      Компрессор Fubag FС 230/50 CM2
      Компрессор Fubag FС 230/50 CM2

      Компрессор Fubag FС 230/50 CM2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. fubag_253

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		манометр
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • FUBAG FС 230/50 CM2 – одноступенчатый масляный компрессор с производительностью 230 л/мин, который применяется для интенсивной эксплуатации для работ в гараже или автомастерской. Компрессор оборудован выходом с разъемом «рапид» для подключения пневмоинструмента без потери давления и регулятором рабочего давления и манометром. Для защиты от попадания пыли и грязи в двигатель компрессора Fubag FC 230/50 CM2 предусмотрен защищающий пластиковый кожух. Долговечное использование и надежность достигается за счет блока цилиндров из литого чугуна и алюминиевой головки и блока цилиндров. Комфортная ручка и колеса в комплекте делают транспортировку компрессора легкой и комфортной.

        Преимущества

        • Высокий ресурс поршневой группы
        • Антикоррозийное покрытие
        • Регулировка рабочего давления
        • Электрический двигатель оборудован тепловой защитой от перегрева и системой автоматического повторного запуска для интенсивной продолжительной работы
        • Алюминиевая головка с большими охлаждающими ребрами способствует эффективному отводу тепла