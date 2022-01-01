Компрессор Fubag FС 230/50 CM2

FUBAG FС 230/50 CM2 – одноступенчатый масляный компрессор с производительностью 230 л/мин, который применяется для интенсивной эксплуатации для работ в гараже или автомастерской. Компрессор оборудован выходом с разъемом «рапид» для подключения пневмоинструмента без потери давления и регулятором рабочего давления и манометром. Для защиты от попадания пыли и грязи в двигатель компрессора Fubag FC 230/50 CM2 предусмотрен защищающий пластиковый кожух. Долговечное использование и надежность достигается за счет блока цилиндров из литого чугуна и алюминиевой головки и блока цилиндров. Комфортная ручка и колеса в комплекте делают транспортировку компрессора легкой и комфортной.

Преимущества