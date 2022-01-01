Компрессор Fubag FС 230/50 CM2
Арт. fubag_253
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|манометр
- FUBAG FС 230/50 CM2 – одноступенчатый масляный компрессор с производительностью 230 л/мин, который применяется для интенсивной эксплуатации для работ в гараже или автомастерской. Компрессор оборудован выходом с разъемом «рапид» для подключения пневмоинструмента без потери давления и регулятором рабочего давления и манометром. Для защиты от попадания пыли и грязи в двигатель компрессора Fubag FC 230/50 CM2 предусмотрен защищающий пластиковый кожух. Долговечное использование и надежность достигается за счет блока цилиндров из литого чугуна и алюминиевой головки и блока цилиндров. Комфортная ручка и колеса в комплекте делают транспортировку компрессора легкой и комфортной.
Преимущества
- Высокий ресурс поршневой группы
- Антикоррозийное покрытие
- Регулировка рабочего давления
- Электрический двигатель оборудован тепловой защитой от перегрева и системой автоматического повторного запуска для интенсивной продолжительной работы
- Алюминиевая головка с большими охлаждающими ребрами способствует эффективному отводу тепла