Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Компрессор масляный Fubag B3600B/100 CM3, 2,2 кВт, вес 64 кг
4.5
2
43 700 ₽
Компрессоры
  • Персональная скидка
Компрессор поршневой Fubag B3600B/100 CM3
Арт. X109901248
4.5
2
Компрессор масляный Fubag B3600B/100 CM3, 2,2 кВт, вес 64 кг
Компрессор масляный Fubag B3600B/100 CM3, 2,2 кВт, вес 64 кг
Компрессор масляный Fubag B3600B/100 CM3, 2,2 кВт, вес 64 кг
  • Персональная скидка
Компрессор масляный Fubag B3600B/100 CM3, 2,2 кВт, вес 64 кг
Компрессор масляный Fubag B3600B/100 CM3, 2,2 кВт, вес 64 кг
Компрессор масляный Fubag B3600B/100 CM3, 2,2 кВт, вес 64 кг

Компрессор поршневой Fubag B3600B/100 CM3

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
43 700 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 951 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
Арт. X109901248
4.5
2

Характеристики

Производитель
Fubag
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Защита двигателя от перегрева
Нет
Особенности
рукоятка для переноски, манометр, безопасная остановка, большие колеса
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
43 700 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 951 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Компрессор FUBAG B3600B/100 CM3 (61 431 372) - это отличное решение при выборе воздухонагнетательного оборудования в профессиональную автомастерскую или в гараж. Данная модель отличается повышенной надежностью внутренних узлов - гильзы цилиндров выполнены из чугуна, отличающегося высокой прочностью, а головка, в свою очередь, изготовлена из алюминия. Наличие тепловой защиты исключает поломку двигателя агрегата по причине перегрева

    Преимущества

    • В конструкции компрессора FUBAG B3600B/100 CM3 (61 431 372) предусмотрены 3 колеса - 2 большого диаметра, и 1 малого, поворотное. Их наличие значительно облегчает транспортировку агрегата от одной рабочей точки к другой
    • Манометры дают возможность пользователю осуществлять контроль над входным и выходным давлением, а также регулировать его
    • Удобная катушка для хранения шланга
    • Автоматический повторный пуск
    • Увеличенные ребра головки цилиндра
    • Фильтр для очистки воздуха от примесей масла
    • Не требует сложного технического обслуживания
    • Ременной привод защищен решеткой
    • Долгий срок службы