Компрессор масляный Fubag B3600B/100 CM3, 2,2 кВт, вес 64 кг

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Компрессор поршневой Fubag B3600B/100 CM3
Арт. X109901248
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр, безопасная остановка, большие колеса
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- Компрессор FUBAG B3600B/100 CM3 (61 431 372) - это отличное решение при выборе воздухонагнетательного оборудования в профессиональную автомастерскую или в гараж. Данная модель отличается повышенной надежностью внутренних узлов - гильзы цилиндров выполнены из чугуна, отличающегося высокой прочностью, а головка, в свою очередь, изготовлена из алюминия. Наличие тепловой защиты исключает поломку двигателя агрегата по причине перегрева
Преимущества
- В конструкции компрессора FUBAG B3600B/100 CM3 (61 431 372) предусмотрены 3 колеса - 2 большого диаметра, и 1 малого, поворотное. Их наличие значительно облегчает транспортировку агрегата от одной рабочей точки к другой
- Манометры дают возможность пользователю осуществлять контроль над входным и выходным давлением, а также регулировать его
- Удобная катушка для хранения шланга
- Автоматический повторный пуск
- Увеличенные ребра головки цилиндра
- Фильтр для очистки воздуха от примесей масла
- Не требует сложного технического обслуживания
- Ременной привод защищен решеткой
- Долгий срок службы