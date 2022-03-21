Компрессор масляный Fubag B3600B/100 CM3, 2,2 кВт, вес 64 кг

Преимущества

В конструкции компрессора FUBAG B3600B/100 CM3 (61 431 372) предусмотрены 3 колеса - 2 большого диаметра, и 1 малого, поворотное. Их наличие значительно облегчает транспортировку агрегата от одной рабочей точки к другой

Манометры дают возможность пользователю осуществлять контроль над входным и выходным давлением, а также регулировать его

Удобная катушка для хранения шланга

Автоматический повторный пуск

Увеличенные ребра головки цилиндра

Фильтр для очистки воздуха от примесей масла

Не требует сложного технического обслуживания

Ременной привод защищен решеткой

Долгий срок службы

Компрессор FUBAG B3600B/100 CM3 (61 431 372) - это отличное решение при выборе воздухонагнетательного оборудования в профессиональную автомастерскую или в гараж. Данная модель отличается повышенной надежностью внутренних узлов - гильзы цилиндров выполнены из чугуна, отличающегося высокой прочностью, а головка, в свою очередь, изготовлена из алюминия. Наличие тепловой защиты исключает поломку двигателя агрегата по причине перегрева