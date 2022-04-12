Компрессор поршневой Fubag B4000B/100 CM3

Преимущества

Ременная система агрегата закрыта специальным решетчатым кожухом для защиты от механических повреждений

Увеличенная площадь охлаждающих ребер компрессорной головки обеспечивает более эффективный отвод тепла

Рукоятка со специальной резиновой накладкой гарантирует удобную транспортировку компрессора FUBAG B4000B/100 СМ3 45681496

Большие колеса служат для легкого перемещения агрегата по рабочей зоне, малое поворотное колесо - для маневренности

Манометр для контроля величины давления

Работает от сети 220 В

Улучшенная конструкция воздушного фильтра

Простое управление

Наличие ресивера на 100 литров

Высокая производительность

Компрессор FUBAG B4000B/100 СМ3 45681496 предназначен для проведения работ с использованием сжатого воздуха (в строительстве и авторемонтной сфере). Агрегат питается от бытовой электросети. Качественное исполнение гарантирует долгий срок службы данного компрессора. Ременная система надежно защищена специальным кожухом от повреждений и несанкционированного доступа. Компрессор этой модели отличается удобством транспортировки и простотой эксплуатации.