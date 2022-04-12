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Компрессор поршневой Fubag B4000B/100 CM3
4.0
1
Найти аналог
Компрессоры
    Компрессор поршневой Fubag B4000B/100 CM3
    Арт. X109901256
    4.0
    1
    Компрессор поршневой Fubag B4000B/100 CM3
    Компрессор поршневой Fubag B4000B/100 CM3
    Компрессор поршневой Fubag B4000B/100 CM3
    Компрессор поршневой Fubag B4000B/100 CM3
      Компрессор поршневой Fubag B4000B/100 CM3
      Компрессор поршневой Fubag B4000B/100 CM3
      Компрессор поршневой Fubag B4000B/100 CM3
      Компрессор поршневой Fubag B4000B/100 CM3

      Компрессор поршневой Fubag B4000B/100 CM3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X109901256
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Защита двигателя от перегрева
      		Да
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр, защитный кожух, спускной клапан, большие колеса
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Компрессор FUBAG B4000B/100 СМ3 45681496 предназначен для проведения работ с использованием сжатого воздуха (в строительстве и авторемонтной сфере). Агрегат питается от бытовой электросети. Качественное исполнение гарантирует долгий срок службы данного компрессора. Ременная система надежно защищена специальным кожухом от повреждений и несанкционированного доступа. Компрессор этой модели отличается удобством транспортировки и простотой эксплуатации.

        Преимущества

        • Ременная система агрегата закрыта специальным решетчатым кожухом для защиты от механических повреждений
        • Увеличенная площадь охлаждающих ребер компрессорной головки обеспечивает более эффективный отвод тепла
        • Рукоятка со специальной резиновой накладкой гарантирует удобную транспортировку компрессора FUBAG B4000B/100 СМ3 45681496
        • Большие колеса служат для легкого перемещения агрегата по рабочей зоне, малое поворотное колесо - для маневренности
        • Манометр для контроля величины давления
        • Работает от сети 220 В
        • Улучшенная конструкция воздушного фильтра
        • Простое управление
        • Наличие ресивера на 100 литров
        • Высокая производительность