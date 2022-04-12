Компрессор поршневой Fubag B4000B/100 CM3
Арт. X109901256
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Защита двигателя от перегрева
|Да
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр, защитный кожух, спускной клапан, большие колеса
- Компрессор FUBAG B4000B/100 СМ3 45681496 предназначен для проведения работ с использованием сжатого воздуха (в строительстве и авторемонтной сфере). Агрегат питается от бытовой электросети. Качественное исполнение гарантирует долгий срок службы данного компрессора. Ременная система надежно защищена специальным кожухом от повреждений и несанкционированного доступа. Компрессор этой модели отличается удобством транспортировки и простотой эксплуатации.
Преимущества
- Ременная система агрегата закрыта специальным решетчатым кожухом для защиты от механических повреждений
- Увеличенная площадь охлаждающих ребер компрессорной головки обеспечивает более эффективный отвод тепла
- Рукоятка со специальной резиновой накладкой гарантирует удобную транспортировку компрессора FUBAG B4000B/100 СМ3 45681496
- Большие колеса служат для легкого перемещения агрегата по рабочей зоне, малое поворотное колесо - для маневренности
- Манометр для контроля величины давления
- Работает от сети 220 В
- Улучшенная конструкция воздушного фильтра
- Простое управление
- Наличие ресивера на 100 литров
- Высокая производительность