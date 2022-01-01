Компрессор FUBAG F1-310/50 CM3 - одноступенчатый масляный компрессор мощностью 2200 Вт. Предназначен для получения сжатого воздуха, производительность - 310 л/мин. Компрессорные головки изготовлены из алюминия. Цилиндры имеют большие охлаждающие ребра. Пластины клапанов сделаны из нержавеющей стали. Возможно использование с различными пневмоинструментами в автосервисных мастерских и на строительных площадках.

Преимущества