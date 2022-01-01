Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Компрессор Fubag F1-310/50 CM3
Найти аналог
Компрессоры
    Компрессор Fubag F1-310/50 CM3
    Арт. X109901257
    Компрессор Fubag F1-310/50 CM3

      Компрессор Fubag F1-310/50 CM3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X109901257

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		манометр
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Компрессор FUBAG F1-310/50 CM3 - одноступенчатый масляный компрессор мощностью 2200 Вт. Предназначен для получения сжатого воздуха, производительность - 310 л/мин. Компрессорные головки изготовлены из алюминия. Цилиндры имеют большие охлаждающие ребра. Пластины клапанов сделаны из нержавеющей стали. Возможно использование с различными пневмоинструментами в автосервисных мастерских и на строительных площадках.

        Преимущества

        • Контроль давления в компрессоре FUBAG F1-310/50 CM3 осуществляется при помощи двух манометров
        • Объем ресивера 50 л - достаточно для проведения большинства работ, при этом аппарат остается довольно компактным и мобильным
        • Наличие колес обеспечивает свободное перемещение агрегата
        • Минимум шума
        • Низкое потребление тока
        • Регулировка давления на выходе
        • Защита от перегрева
        • Повторный пуск
        • Надежная конструкция