Компрессор Fubag F1-310/50 CM3
Арт. X109901257
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|манометр
- Компрессор FUBAG F1-310/50 CM3 - одноступенчатый масляный компрессор мощностью 2200 Вт. Предназначен для получения сжатого воздуха, производительность - 310 л/мин. Компрессорные головки изготовлены из алюминия. Цилиндры имеют большие охлаждающие ребра. Пластины клапанов сделаны из нержавеющей стали. Возможно использование с различными пневмоинструментами в автосервисных мастерских и на строительных площадках.
Преимущества
- Контроль давления в компрессоре FUBAG F1-310/50 CM3 осуществляется при помощи двух манометров
- Объем ресивера 50 л - достаточно для проведения большинства работ, при этом аппарат остается довольно компактным и мобильным
- Наличие колес обеспечивает свободное перемещение агрегата
- Минимум шума
- Низкое потребление тока
- Регулировка давления на выходе
- Защита от перегрева
- Повторный пуск
- Надежная конструкция