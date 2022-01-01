Компрессор Fubag HOUSE MASTER KIT+ 5, OL 195/24 + 5 предметов
Арт. fubag_255
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|манометр
- Компрессор FUBAG HOUSE MASTER KIT+ 5 OL 195/24 + 5 предметов - простое приспособление, предназначенное для нагнетания сжатого воздуха в различный пневмоинструмент. Два манометра позволяют осуществлять контроль давления внутри ресивера и на выходе из него. Полностью металлическая конструкция защищена от возникновения коррозии.
Преимущества
- Двигатель закрыт специальным кожухом, который защищает его от случайных повреждений, а также от грязи и пыли
- Предусмотренные в конструкции компрессора FUBAG HOUSE MASTER KIT+ 5 OL 195/24 + 5 предметов манометры позволяют визуально контролировать параметры давления на входе и на выходе
- Компрессор оснащен колесами для удобства перемещения по рабочей площадке
- Высокая производительность
- Долгий срок службы
- Простое управление
- Защита от коррозии
- Не требует дополнительного обслуживания