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Компрессор Fubag HOUSE MASTER KIT+ 5, OL 195/24 + 5 предметов
Найти аналог
Компрессоры
    Компрессор Fubag HOUSE MASTER KIT+ 5, OL 195/24 + 5 предметов
    Арт. fubag_255
    Компрессор Fubag HOUSE MASTER KIT+ 5, OL 195/24 + 5 предметов
    Компрессор Fubag HOUSE MASTER KIT+ 5, OL 195/24 + 5 предметов
    Компрессор Fubag HOUSE MASTER KIT+ 5, OL 195/24 + 5 предметов
    Компрессор Fubag HOUSE MASTER KIT+ 5, OL 195/24 + 5 предметов
      Компрессор Fubag HOUSE MASTER KIT+ 5, OL 195/24 + 5 предметов
      Компрессор Fubag HOUSE MASTER KIT+ 5, OL 195/24 + 5 предметов
      Компрессор Fubag HOUSE MASTER KIT+ 5, OL 195/24 + 5 предметов
      Компрессор Fubag HOUSE MASTER KIT+ 5, OL 195/24 + 5 предметов

      Компрессор Fubag HOUSE MASTER KIT+ 5, OL 195/24 + 5 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. fubag_255

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		манометр
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Компрессор FUBAG HOUSE MASTER KIT+ 5 OL 195/24 + 5 предметов - простое приспособление, предназначенное для нагнетания сжатого воздуха в различный пневмоинструмент. Два манометра позволяют осуществлять контроль давления внутри ресивера и на выходе из него. Полностью металлическая конструкция защищена от возникновения коррозии.

        Преимущества

        • Двигатель закрыт специальным кожухом, который защищает его от случайных повреждений, а также от грязи и пыли
        • Предусмотренные в конструкции компрессора FUBAG HOUSE MASTER KIT+ 5 OL 195/24 + 5 предметов манометры позволяют визуально контролировать параметры давления на входе и на выходе
        • Компрессор оснащен колесами для удобства перемещения по рабочей площадке
        • Высокая производительность
        • Долгий срок службы
        • Простое управление
        • Защита от коррозии
        • Не требует дополнительного обслуживания