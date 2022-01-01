Компрессор FUBAG HOUSE MASTER KIT+ 5 OL 195/24 + 5 предметов - простое приспособление, предназначенное для нагнетания сжатого воздуха в различный пневмоинструмент. Два манометра позволяют осуществлять контроль давления внутри ресивера и на выходе из него. Полностью металлическая конструкция защищена от возникновения коррозии.

Преимущества