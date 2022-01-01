Поршневой малошумный безмасляный компрессор Fini SILTEK S/6 100540425

Компрессор малошумный безмасляный FINI SILTEK S/6 обладает небольшими размерами и подходит для подключения краскопульта или аэрографа. Главное преимущество модели - минимальный уровень шума, сравнимый с громкостью обычного разговора. Для транспортировки есть удобная рукоятка. Наличие ресивера позволяет использовать устройство для кратковременных работ без включения двигателя.

Преимущества