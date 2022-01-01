Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Поршневой малошумный безмасляный компрессор Fini SILTEK S/6 100540425
Найти аналог
Компрессоры
    Поршневой малошумный безмасляный компрессор Fini SILTEK S/6 100540425
    Арт. rutector_100540425
    Поршневой малошумный безмасляный компрессор Fini SILTEK S/6 100540425

      Поршневой малошумный безмасляный компрессор Fini SILTEK S/6 100540425

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. rutector_100540425

      Характеристики

      Производитель
      		Fini
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Компрессор малошумный безмасляный FINI SILTEK S/6 обладает небольшими размерами и подходит для подключения краскопульта или аэрографа. Главное преимущество модели - минимальный уровень шума, сравнимый с громкостью обычного разговора. Для транспортировки есть удобная рукоятка. Наличие ресивера позволяет использовать устройство для кратковременных работ без включения двигателя.

        Преимущества

        • Компактность
        • С ресивером
        • Низкий уровень шума
        • Устойчивый