Поршневой малошумный безмасляный компрессор Fini SILTEK S/6 100540425
Арт. rutector_100540425
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр
- Компрессор малошумный безмасляный FINI SILTEK S/6 обладает небольшими размерами и подходит для подключения краскопульта или аэрографа. Главное преимущество модели - минимальный уровень шума, сравнимый с громкостью обычного разговора. Для транспортировки есть удобная рукоятка. Наличие ресивера позволяет использовать устройство для кратковременных работ без включения двигателя.
Преимущества
- Компактность
- С ресивером
- Низкий уровень шума
- Устойчивый