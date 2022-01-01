Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Компрессор Metabo BasicAir 350
Найти аналог
Компрессоры
    Компрессор Metabo BasicAir 350
    Арт. 718991
    Компрессор Metabo BasicAir 350

      Компрессор Metabo BasicAir 350

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 718991

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Защита двигателя от перегрева
      		Да
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр, защитный кожух, защита от перегрузок
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Компрессор Metabo(Метабо) BasicAir 350 предназначен для сжатия и подачи воздуха под давлением в различный пневмоинструмент. Мощный прочный компрессор для простого промышленного применения.

        Преимущества

        • Смазываемый поршневой компрессор
        • Для однофазного переменного тока
        • Термическая защита двигателя
        • Хороший холодный пуск благодаря манометрическому переключателю с пусковым клапаном
        • Рабочее давление, регулируемое при помощи редуктора давления с манометром
        • Дополнительный манометр для индикации давления в резервуаре
        • Резервуар и тележка с полимерным покрытием
        • Опорные ножки для оптимальной устойчивости
        • Ручка для ношения задняя
        • Обрезиненные устойчивые колеса и рукоятка рычага для мобильного использования
        • 10-летняя гарантия на бак от сквозной коррозии
        • Не требует проверки перед вводом в эксплуатацию