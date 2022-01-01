Компрессор Metabo BasicAir 350
Арт. 718991
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Защита двигателя от перегрева
|Да
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр, защитный кожух, защита от перегрузок
- Компрессор Metabo(Метабо) BasicAir 350 предназначен для сжатия и подачи воздуха под давлением в различный пневмоинструмент. Мощный прочный компрессор для простого промышленного применения.
Преимущества
- Смазываемый поршневой компрессор
- Для однофазного переменного тока
- Термическая защита двигателя
- Хороший холодный пуск благодаря манометрическому переключателю с пусковым клапаном
- Рабочее давление, регулируемое при помощи редуктора давления с манометром
- Дополнительный манометр для индикации давления в резервуаре
- Резервуар и тележка с полимерным покрытием
- Опорные ножки для оптимальной устойчивости
- Ручка для ношения задняя
- Обрезиненные устойчивые колеса и рукоятка рычага для мобильного использования
- 10-летняя гарантия на бак от сквозной коррозии
- Не требует проверки перед вводом в эксплуатацию