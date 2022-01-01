Компрессор Metabo MEGA 370/100D
Арт. 7181005
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|манометр
- Компрессор Metabo(Метабо) Mega 370/100 D с клиноременной передачей используется для сжатия воздуха и питания им пневмоинструмента. Аппарат оснащен двумя цилиндрами, что способствует созданию высокого рабочего давления.
Преимущества
- Мощный прочный компрессор с клиноременной передачей для профессионального применения
- Смазываемый маслом 2-цилиндровый поршневой компрессор для высокого рабочего давления
- Для трехфазного тока
- Термическая защита двигателя
- Хороший холодный пуск благодаря манометрическому переключателю с пусковым клапаном
- Регулируемое рабочее давление и улучшенное качество воздуха благодаря редуктору давления фильтра
- Два манометра для индикации рабочего давления и давления в баке
- Котел с защитой от коррозии в виде полимерного покрытия
- 10-летняя гарантия на бак от сквозной коррозии
- Надежная вибростойкая решетка для защиты ремней
- Обрезиненные устойчивые колеса и рукоятка рычага для мобильного использования
- Опорные ножки для оптимальной устойчивости