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Компрессор Metabo MEGA 370/100W
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Компрессоры
    Компрессор Metabo MEGA 370/100W
    Арт. 7181006
    Компрессор Metabo MEGA 370/100W

      Компрессор Metabo MEGA 370/100W

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 7181006

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Германия
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		манометр
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ременной компрессор Metabo(Метабо) Mega 370/100 W применяется для вырабатывания сжатого воздуха и обеспечения им пневмоинструментов. Двухцилиндровый поршневой компрессор используется в строительстве, автомастерских и при отделочно-ремонтных работах. 

        Преимущества

        • Мощный прочный компрессор с клиноременной передачей для профессионального применения
        • Смазываемый маслом 2-цилиндровый поршневой компрессор для высокого рабочего давления
        • Класс компрессора профессиональный
        • Для однофазного переменного тока
        • Термическая защита двигателя
        • Хороший холодный пуск благодаря манометрическому переключателю с пусковым клапаном
        • Регулируемое рабочее давление и улучшенное качество воздуха благодаря редуктору давления фильтра
        • Котел с защитой от коррозии в виде полимерного покрытия
        • 10-летняя гарантия на бак от сквозной коррозии
        • Надежная вибростойкая решетка для защиты ремней
        • Обрезиненные устойчивые колеса и рукоятка рычага для мобильного использования
        • Опорные ножки для оптимальной устойчивости