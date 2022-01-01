Компрессор Metabo MEGA 370/100W
Арт. 7181006
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Италия
|
Родина бренда
|Германия
|
Защита двигателя от перегрева
|Нет
|
Особенности
|манометр
- Ременной компрессор Metabo(Метабо) Mega 370/100 W применяется для вырабатывания сжатого воздуха и обеспечения им пневмоинструментов. Двухцилиндровый поршневой компрессор используется в строительстве, автомастерских и при отделочно-ремонтных работах.
Преимущества
- Мощный прочный компрессор с клиноременной передачей для профессионального применения
- Смазываемый маслом 2-цилиндровый поршневой компрессор для высокого рабочего давления
- Класс компрессора профессиональный
- Для однофазного переменного тока
- Термическая защита двигателя
- Хороший холодный пуск благодаря манометрическому переключателю с пусковым клапаном
- Регулируемое рабочее давление и улучшенное качество воздуха благодаря редуктору давления фильтра
- Котел с защитой от коррозии в виде полимерного покрытия
- 10-летняя гарантия на бак от сквозной коррозии
- Надежная вибростойкая решетка для защиты ремней
- Обрезиненные устойчивые колеса и рукоятка рычага для мобильного использования
- Опорные ножки для оптимальной устойчивости