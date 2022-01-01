Компрессор Metabo MEGA 370/100W

Ременной компрессор Metabo(Метабо) Mega 370/100 W применяется для вырабатывания сжатого воздуха и обеспечения им пневмоинструментов. Двухцилиндровый поршневой компрессор используется в строительстве, автомастерских и при отделочно-ремонтных работах.

Преимущества