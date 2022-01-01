Компрессор Metabo MEGA 490/100D

Компрессор Metabo Mega 490/100 D служит для сжатия и нагнетания воздуха в пневмоинструмент. Этот профессиональный аппарат рассчитан на интенсивную работу благодаря клиноременному приводу, эффектинвному охлаждению и системе фильтрации.

Преимущества