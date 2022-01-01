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Компрессор Metabo MEGA 490/100D
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Компрессоры
    Компрессор Metabo MEGA 490/100D
    Арт. 718976
    Компрессор Metabo MEGA 490/100D

      Компрессор Metabo MEGA 490/100D

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 718976

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		большие колеса
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Компрессор Metabo  Mega 490/100 D служит для сжатия и нагнетания воздуха в пневмоинструмент. Этот профессиональный аппарат рассчитан на интенсивную работу благодаря клиноременному приводу, эффектинвному охлаждению и системе фильтрации.

        Преимущества

        • Мощный прочный компрессор с клиноременной передачей для профессионального применения
        • Смазываемый маслом 2-цилиндровый поршневой компрессор для высокого рабочего давления
        • Для трехфазного тока Термическая защита двигателя
        • Хороший холодный пуск благодаря манометрическому переключателю с пусковым клапаном
        • Регулируемое рабочее давление и улучшенное качество воздуха благодаря редуктору давления фильтра
        • Два манометра для индикации рабочего давления и давления в баке
        • Котел с защитой от коррозии в виде полимерного покрытия
        • 10-летняя гарантия на бак от сквозной коррозии
        • Надежная вибростойкая решетка для защиты ремней
        • Обрезиненные устойчивые колеса и рукоятка рычага для мобильного использования
        • Опорные ножки для оптимальной устойчивости