Компрессор Metabo MEGA 650/200 D

Компрессор Metabo(Метабо) Mega 650/200 D профессиональный аппарат, предназначенный для подачи сжатого воздуха в пневмоинструмент. Компрессор полностью готов к эксплуатации достаточно подвести электропитание. Ресивер изготовлен из высококачественного металла, защищенным от коррозии в виде полимерного покрытия. Обрезиненная ручка рычага исключает скольжение ладони оператора и обеспечивает удобную транспортировку.

Преимущества