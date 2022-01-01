Компрессор Metabo Power 280-20 W OF 601545000, объем ресивера 20 л

Компрессор Metabo Power 280-20 W OF 601545000 представляет собой компактное воздухонагнетательное оборудование, популярное на строительных площадках, в автосервисах и даже в быту. Высокая производительность, а также увеличенный объем ресивера позволяют обеспечить различные пневматические инструменты и устройства в течение продолжительного времени. В конструкции данной модели предусмотрены специальные крепежные устройства, предназначенные для транспортировочного бокса типа MetaLoc. Конденсат, образующийся в ходе эксплуатации агрегата экологически безопасен.

Преимущества