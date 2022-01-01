Компрессор Metabo Power 280-20 W OF 601545000, объем ресивера 20 л

Компрессор Metabo Power 280-20 W OF 601545000
Арт. X109901273
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр
- Компрессор Metabo Power 280-20 W OF 601545000 представляет собой компактное воздухонагнетательное оборудование, популярное на строительных площадках, в автосервисах и даже в быту. Высокая производительность, а также увеличенный объем ресивера позволяют обеспечить различные пневматические инструменты и устройства в течение продолжительного времени. В конструкции данной модели предусмотрены специальные крепежные устройства, предназначенные для транспортировочного бокса типа MetaLoc. Конденсат, образующийся в ходе эксплуатации агрегата экологически безопасен.
Преимущества
- Надежный запуск даже при низких температурах - менее 5 0С
- Устойчивая трубчатая рама
- Простота эксплуатации
- Не требует сложного обслуживания
- Быстрый слив конденсата
- Стабильная работа
- Высокое качество сборки
- Долгий срок службы