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Компрессор Metabo Power 280-20 W OF 601545000, объем ресивера 20 л
Найти аналог
Безмасляные компрессоры
    Компрессор Metabo Power 280-20 W OF 601545000
    Арт. X109901273
    Компрессор Metabo Power 280-20 W OF 601545000, объем ресивера 20 л

      Компрессор Metabo Power 280-20 W OF 601545000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X109901273

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Компрессор Metabo Power 280-20 W OF 601545000 представляет собой компактное воздухонагнетательное оборудование, популярное на строительных площадках, в автосервисах и даже в быту. Высокая производительность, а также увеличенный объем ресивера позволяют обеспечить различные пневматические инструменты и устройства в течение продолжительного времени. В конструкции данной модели предусмотрены специальные крепежные устройства, предназначенные для транспортировочного бокса типа MetaLoc. Конденсат, образующийся в ходе эксплуатации агрегата экологически безопасен.

        Преимущества

        • Надежный запуск даже при низких температурах - менее 5 0С
        • Устойчивая трубчатая рама
        • Простота эксплуатации
        • Не требует сложного обслуживания
        • Быстрый слив конденсата
        • Стабильная работа
        • Высокое качество сборки
        • Долгий срок службы