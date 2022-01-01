Автомобильный компрессор New Galaxy 713071
Арт. 718200
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Насадки в комплекте
|Нет
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Спусковой клапан
|Нет
- Компрессор NEW GALAXY(НЬЮ ГАЛАКСИ) 713071 предназначен для накачивания шин легковых автомобилей всех типов, резиновых матрацев и других надувных изделий
Преимущества
- Компрессор обладает высокой производительностью , в комплекте идут дополнительные насадки и сумка для укладки
- Компрессор оборудован датчиком автоматического отключения при превышении температуры корпуса