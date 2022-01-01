Автомобильный компрессор New Galaxy 713071

Преимущества

Компрессор обладает высокой производительностью , в комплекте идут дополнительные насадки и сумка для укладки

Компрессор оборудован датчиком автоматического отключения при превышении температуры корпуса

Компрессор NEW GALAXY(НЬЮ ГАЛАКСИ) 713071 предназначен для накачивания шин легковых автомобилей всех типов, резиновых матрацев и других надувных изделий