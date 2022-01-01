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Автомобильный компрессор New Galaxy 713071
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Компрессоры автомобильные
    Автомобильный компрессор New Galaxy 713071
    Арт. 718200
    Автомобильный компрессор New Galaxy 713071

      Автомобильный компрессор New Galaxy 713071

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 718200

      Характеристики

      Производитель
      		New Galaxy
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Насадки в комплекте
      		Нет
      Спусковой клапан
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Компрессор NEW GALAXY(НЬЮ ГАЛАКСИ) 713071 предназначен для накачивания шин легковых автомобилей всех типов, резиновых матрацев и других надувных изделий

        Преимущества

        • Компрессор обладает высокой производительностью , в комплекте идут дополнительные насадки и сумка для укладки
        • Компрессор оборудован датчиком автоматического отключения при превышении температуры корпуса