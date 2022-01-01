Поршневой компрессор Fubag OL 195/24 CM1.5 используется в бытовых целях для нагнетания воздуха под давлением с сжатием в 8 атмосфер. Выходное сжатие регулируется для получения необходимого потока. Портативность компрессора обусловлена малыми габаритными размерами, весом, колесами и ручкой. Оснащена ресивером на 24 литра, который обеспечивает стабильность потока и снижение вибраций.

Преимущества