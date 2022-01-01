Поршневой компрессор Fubag OL 195/24 CM1.5
Арт. fubag_256
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Защита двигателя от перегрева
|Да
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр, защита от перегрузок
- Поршневой компрессор Fubag OL 195/24 CM1.5 используется в бытовых целях для нагнетания воздуха под давлением с сжатием в 8 атмосфер. Выходное сжатие регулируется для получения необходимого потока. Портативность компрессора обусловлена малыми габаритными размерами, весом, колесами и ручкой. Оснащена ресивером на 24 литра, который обеспечивает стабильность потока и снижение вибраций.
Преимущества
- Надежный защитный кожух
- Уникальные запатентованные графито-тефлоновые поршневые кольца с низким коэффициентом трения и высокой износоустойчивостью
- Термозащита
- Допустимые колебания напряжения плюс-минус 10%
- Высокое качество сборки воздушных головок на автоматических линиях со 100 % тестированием на финишном этапе
- Принудительное воздушное охлаждение - для лучшей отдачи тепла
- Воздушный всасывающий фильтр вмонтирован в головку - для минимизации возможности повреждения
- Легкий запуск даже при низкой температуре