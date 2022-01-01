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Поршневой компрессор Fubag OL 195/24 CM1.5
Найти аналог
Компрессоры
    Поршневой компрессор Fubag OL 195/24 CM1.5
    Арт. fubag_256
    Поршневой компрессор Fubag OL 195/24 CM1.5
    Поршневой компрессор Fubag OL 195/24 CM1.5
    Поршневой компрессор Fubag OL 195/24 CM1.5
      Поршневой компрессор Fubag OL 195/24 CM1.5
      Поршневой компрессор Fubag OL 195/24 CM1.5
      Поршневой компрессор Fubag OL 195/24 CM1.5

      Поршневой компрессор Fubag OL 195/24 CM1.5

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. fubag_256

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Защита двигателя от перегрева
      		Да
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр, защита от перегрузок
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Поршневой компрессор Fubag OL 195/24 CM1.5 используется в бытовых целях для нагнетания воздуха под давлением с сжатием в 8 атмосфер. Выходное сжатие регулируется для получения необходимого потока. Портативность компрессора обусловлена малыми габаритными размерами, весом, колесами и ручкой. Оснащена ресивером на 24 литра, который обеспечивает стабильность потока и снижение вибраций.

        Преимущества

        • Надежный защитный кожух
        • Уникальные запатентованные графито-тефлоновые поршневые кольца с низким коэффициентом трения и высокой износоустойчивостью
        • Термозащита
        • Допустимые колебания напряжения плюс-минус 10%
        • Высокое качество сборки воздушных головок на автоматических линиях со 100 % тестированием на финишном этапе
        • Принудительное воздушное охлаждение - для лучшей отдачи тепла
        • Воздушный всасывающий фильтр вмонтирован в головку - для минимизации возможности повреждения
        • Легкий запуск даже при низкой температуре