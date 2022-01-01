Компрессор Fubag OL 195/6 CM1.5
Арт. fubag_257
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|манометр
- Компрессор FUBAG OL 195/6 CM1.5 - специальное оборудование, которое предназначено для нагнетания чистого сжатого воздуха в различный пневмоинструмент. Данная модель является безопасной для окружающей среды, так как она исключает выброс масла, его утечку и другие отрицательные явления, связанные с его использованием. Компрессор отличается высоким качеством, надежностью в работе и долгим сроком службы.
Преимущества
- Рукоять, расположенная в верхней части, позволяет с легкостью переносить компрессор с одного места на другое
- Двигатель закрыт специальным кожухом, который защищает его от случайных повреждений, а также от грязи и пыли
- Предусмотренные в конструкции компрессоре FUBAG OL 195/6 CM1.5 манометры позволяют визуально контролировать параметры давления на входе и на выходе
- Опорные ножки обеспечивают устойчивое положение на поверхности, а резиновые подушечки снижают уровень вибрации
- Высокая производительность
- Воздух без примесей
- Долгий срок службы
- Простое управление
- Защита от коррозии
- Не требует дополнительного обслуживания