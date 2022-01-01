Компрессор FUBAG OL 195/6 CM1.5 - специальное оборудование, которое предназначено для нагнетания чистого сжатого воздуха в различный пневмоинструмент. Данная модель является безопасной для окружающей среды, так как она исключает выброс масла, его утечку и другие отрицательные явления, связанные с его использованием. Компрессор отличается высоким качеством, надежностью в работе и долгим сроком службы.

Преимущества