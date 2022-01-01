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Компрессор Fubag OL 195/6 CM1.5
Найти аналог
Компрессоры
    Компрессор Fubag OL 195/6 CM1.5
    Арт. fubag_257
    Компрессор Fubag OL 195/6 CM1.5
    Компрессор Fubag OL 195/6 CM1.5
    Компрессор Fubag OL 195/6 CM1.5
      Компрессор Fubag OL 195/6 CM1.5
      Компрессор Fubag OL 195/6 CM1.5
      Компрессор Fubag OL 195/6 CM1.5

      Компрессор Fubag OL 195/6 CM1.5

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. fubag_257

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		манометр
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Компрессор FUBAG OL 195/6 CM1.5 - специальное оборудование, которое предназначено для нагнетания чистого сжатого воздуха в различный пневмоинструмент. Данная модель является безопасной для окружающей среды, так как она исключает выброс масла, его утечку и другие отрицательные явления, связанные с его использованием. Компрессор отличается высоким качеством, надежностью в работе и долгим сроком службы.

        Преимущества

        • Рукоять, расположенная в верхней части, позволяет с легкостью переносить компрессор с одного места на другое
        • Двигатель закрыт специальным кожухом, который защищает его от случайных повреждений, а также от грязи и пыли
        • Предусмотренные в конструкции компрессоре FUBAG OL 195/6 CM1.5 манометры позволяют визуально контролировать параметры давления на входе и на выходе
        • Опорные ножки обеспечивают устойчивое положение на поверхности, а резиновые подушечки снижают уровень вибрации
        • Высокая производительность
        • Воздух без примесей
        • Долгий срок службы
        • Простое управление
        • Защита от коррозии
        • Не требует дополнительного обслуживания