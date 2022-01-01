Компрессор безмасляный Fubag PAINT MASTER KIT
Арт. fubag_260
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр
- Компактный и легкий компрессор с набором пневмоинструмента для окрашивания различных поверхностей и материалов. Выдает чистый воздух без примесей масла, что особенно важно при работе с краской.
Преимущества
- Высокая производительность
- Воздух без примесей
- Долгий срок службы
- Простое управление
- Защита от коррозии
- Не требует дополнительного обслуживания