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Компрессор безмасляный Fubag PAINT MASTER KIT
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Компрессоры
    Компрессор безмасляный Fubag PAINT MASTER KIT
    Арт. fubag_260
    Компрессор безмасляный Fubag PAINT MASTER KIT
    Компрессор безмасляный Fubag PAINT MASTER KIT
    Компрессор безмасляный Fubag PAINT MASTER KIT
      Компрессор безмасляный Fubag PAINT MASTER KIT
      Компрессор безмасляный Fubag PAINT MASTER KIT
      Компрессор безмасляный Fubag PAINT MASTER KIT

      Компрессор безмасляный Fubag PAINT MASTER KIT

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. fubag_260

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Компактный и легкий компрессор с набором пневмоинструмента для окрашивания различных поверхностей и материалов. Выдает чистый воздух без примесей масла, что особенно важно при работе с краской.

        Преимущества

        • Высокая производительность
        • Воздух без примесей
        • Долгий срок службы
        • Простое управление
        • Защита от коррозии
        • Не требует дополнительного обслуживания