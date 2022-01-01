Компрессор Patriot PRO 24/210 525306350

Компрессор PATRIOT PRO 24 -210 525306300 предназначается для снабжения пневматического оборудования сжатым воздухом. Агрегат отличается высокой производительностью и эффективностью в работе. Модель широко применяется на строительных площадках, в автомастерских и автосервисах. Опорные ножки оснащаются резиновыми накладками для сглаживания вибраций во время работы. Покрытие корпуса аппарата устойчиво к коррозии. Спускной клапан на ресивере служит для удаления образовавшегося конденсата. Пневмоинструменты быстро и легко подключаются благодаря быстросъемному соединению.

Преимущества