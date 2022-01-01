Компрессор Patriot PRO 24/210 525306350
Арт. X109901244
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|манометр
- Компрессор PATRIOT PRO 24 -210 525306300 предназначается для снабжения пневматического оборудования сжатым воздухом. Агрегат отличается высокой производительностью и эффективностью в работе. Модель широко применяется на строительных площадках, в автомастерских и автосервисах. Опорные ножки оснащаются резиновыми накладками для сглаживания вибраций во время работы. Покрытие корпуса аппарата устойчиво к коррозии. Спускной клапан на ресивере служит для удаления образовавшегося конденсата. Пневмоинструменты быстро и легко подключаются благодаря быстросъемному соединению.
Преимущества
- Специальный пластиковый кожух надежно защищает двигатель от механических повреждений
- Два манометра позволяют контролировать давление на входе и на выходе во время работы PATRIOT PRO 24 -210 525306300
- Долгий срок службы
- Высокая производительность
- Качественное исполнение
- Прочная износоустойчивая конструкция
- Простота применения