Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Компрессор Patriot PRO 24/210 525306350
Найти аналог
Компрессоры
    Компрессор Patriot PRO 24/210 525306350
    Арт. X109901244
    Компрессор Patriot PRO 24/210 525306350
    Компрессор Patriot PRO 24/210 525306350
    Компрессор Patriot PRO 24/210 525306350
    Компрессор Patriot PRO 24/210 525306350
    Компрессор Patriot PRO 24/210 525306350
      Компрессор Patriot PRO 24/210 525306350
      Компрессор Patriot PRO 24/210 525306350
      Компрессор Patriot PRO 24/210 525306350
      Компрессор Patriot PRO 24/210 525306350
      Компрессор Patriot PRO 24/210 525306350

      Компрессор Patriot PRO 24/210 525306350

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X109901244

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		манометр
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Компрессор PATRIOT PRO 24 -210 525306300 предназначается для снабжения пневматического оборудования сжатым воздухом. Агрегат отличается высокой производительностью и эффективностью в работе. Модель широко применяется на строительных площадках, в автомастерских и автосервисах. Опорные ножки оснащаются резиновыми накладками для сглаживания вибраций во время работы. Покрытие корпуса аппарата устойчиво к коррозии. Спускной клапан на ресивере служит для удаления образовавшегося конденсата. Пневмоинструменты быстро и легко подключаются благодаря быстросъемному соединению.

        Преимущества

        • Специальный пластиковый кожух надежно защищает двигатель от механических повреждений
        • Два манометра позволяют контролировать давление на входе и на выходе во время работы PATRIOT PRO 24 -210 525306300
        • Долгий срок службы
        • Высокая производительность
        • Качественное исполнение
        • Прочная износоустойчивая конструкция
        • Простота применения