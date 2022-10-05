Компрессор Denzel PC 3/100-504 58098
Арт. mir-instrumenta_13016
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|86
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Рабочее давление, бар
|10
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Объем ресивера, л
|100
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Тип компрессора
|поршневой ременной
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Мощность, Вт
|3000
- Компрессор DENZEL PC 3/100-504 58098 представляет собой небольшое оборудование, подходящее по мощности для бытового использования, мастерской или производственной зоны. Возможность быстрого соединения с инструментом значительно упрощает работу. Модель дополнена ресивером - с его помощью можно продолжать работу в течение некоторого времени даже после остановки двигателя. Наличие колес также упрощает эксплуатацию за счет простоты транспортировки.
Преимущества
- Ременный привод
- Шкив со специальными лопастями для эффективного охлаждения
- Чугунные цилиндры с большими ребрами охлаждения
- Динамически сбалансированный вал из литого чугуна
- Защита от перегрева
- Защита от перегрузки
- Предохранительный клапан высокого давления
- Два манометра
- Коннекторы для быстрого подключения пневмоинструмента Rapid (Евро)
- Резиновые опоры для снижения вибрации
- В комплекте розетка для подключения к сети 400 В