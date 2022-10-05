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Компрессор Denzel PC 3/100-504 58098
5.0
1
Найти аналог
Компрессоры
    Компрессор Denzel PC 3/100-504 58098
    Арт. mir-instrumenta_13016
    5.0
    1
    Компрессор Denzel PC 3/100-504 58098
    Компрессор Denzel PC 3/100-504 58098
    Компрессор Denzel PC 3/100-504 58098
    Компрессор Denzel PC 3/100-504 58098
    Компрессор Denzel PC 3/100-504 58098
    Компрессор Denzel PC 3/100-504 58098
    Компрессор Denzel PC 3/100-504 58098
    Компрессор Denzel PC 3/100-504 58098

    Компрессор Denzel PC 3/100-504 58098

    Найти аналог
    Нет в наличии
    12 месяцев гарантии
    Арт. mir-instrumenta_13016
    5.0
    1

    Характеристики

    Производитель
    		Denzel
    Вес, кг
    		86
    Рабочее давление, бар
    		10
    Объем ресивера, л
    		100
    Тип компрессора
    		поршневой ременной
    Мощность, Вт
    		3000
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    12 месяцев гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
    • Компрессор DENZEL PC 3/100-504 58098 представляет собой небольшое оборудование, подходящее по мощности для бытового использования, мастерской или производственной зоны. Возможность быстрого соединения с инструментом значительно упрощает работу. Модель дополнена ресивером - с его помощью можно продолжать работу в течение некоторого времени даже после остановки двигателя. Наличие колес также упрощает эксплуатацию за счет простоты транспортировки.

      Преимущества

      • Ременный привод
      • Шкив со специальными лопастями для эффективного охлаждения
      • Чугунные цилиндры с большими ребрами охлаждения
      • Динамически сбалансированный вал из литого чугуна
      • Защита от перегрева
      • Защита от перегрузки
      • Предохранительный клапан высокого давления
      • Два манометра
      • Коннекторы для быстрого подключения пневмоинструмента Rapid (Евро)
      • Резиновые опоры для снижения вибрации
      • В комплекте розетка для подключения к сети 400 В