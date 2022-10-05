Компрессор DENZEL PC 3/100-504 58098 представляет собой небольшое оборудование, подходящее по мощности для бытового использования, мастерской или производственной зоны. Возможность быстрого соединения с инструментом значительно упрощает работу. Модель дополнена ресивером - с его помощью можно продолжать работу в течение некоторого времени даже после остановки двигателя. Наличие колес также упрощает эксплуатацию за счет простоты транспортировки.

Преимущества