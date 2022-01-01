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Компрессор Prorab 2050B
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Компрессоры
    Компрессор Prorab 2050B
    Арт. 718975
    Компрессор Prorab 2050B

      Компрессор Prorab 2050B

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 718975

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		рукоятка для переноски
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Компрессор PRORAB 2050 B предназначен для использования в шиномонтажных мастерских, покрасочных цехах или на некоторых производствах. Компрессор имеет регулятор выходного давления, что позволяет максимально точно настраивать необходимое давление для оборудования, подключенного к компрессору. Наличие колес обеспечивает компрессору маневренность.

        Преимущества

        • Ременная передача закрыта решеткой, что исключает попадание в привод посторонних предметов. Это делает работу безопаснее
        • Специальный разъем - байонет позволяет быстро подключить шланг, исключая потери давления
        • Воздушные фильтры находятся в легкодоступном месте, что позволяет быстро провести обслуживание
        • Наличие колес делает компрессор мобильным и позволяет удобно перемещать агрегат в пределах рабочей зоны
        • Простота эксплуатации
        • Не требует специального обслуживания
        • Высокая производительность
        • Высокое рабочее давление
        • Автоматическое включение и отключение