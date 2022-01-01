Компрессор Prorab 2050B

Компрессор PRORAB 2050 B предназначен для использования в шиномонтажных мастерских, покрасочных цехах или на некоторых производствах. Компрессор имеет регулятор выходного давления, что позволяет максимально точно настраивать необходимое давление для оборудования, подключенного к компрессору. Наличие колес обеспечивает компрессору маневренность.

Преимущества