Компрессор Prorab 2050B
Арт. 718975
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|рукоятка для переноски
- Компрессор PRORAB 2050 B предназначен для использования в шиномонтажных мастерских, покрасочных цехах или на некоторых производствах. Компрессор имеет регулятор выходного давления, что позволяет максимально точно настраивать необходимое давление для оборудования, подключенного к компрессору. Наличие колес обеспечивает компрессору маневренность.
Преимущества
- Ременная передача закрыта решеткой, что исключает попадание в привод посторонних предметов. Это делает работу безопаснее
- Специальный разъем - байонет позволяет быстро подключить шланг, исключая потери давления
- Воздушные фильтры находятся в легкодоступном месте, что позволяет быстро провести обслуживание
- Наличие колес делает компрессор мобильным и позволяет удобно перемещать агрегат в пределах рабочей зоны
- Простота эксплуатации
- Не требует специального обслуживания
- Высокая производительность
- Высокое рабочее давление
- Автоматическое включение и отключение