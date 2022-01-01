Компрессор Prorab 2206 OL безмасляный, объем ресивера 6 л

PRORAB (Прораб) 2206 OL Компрессор безмасляный широко используется в бытовых целях при проведении ремонтных работ или накачки надувных изделий. Модель отлично подходит для питания пневмоинструмента, продувки фильтров и выполнения покрасочных работ. Все узлы мониторинга и управления находятся в одном месте, что обеспечивает удобство эксплуатации компрессора. Агрегат работает от однофазной сети и потребляет всего 750 Вт.

Преимущества