Компрессор Prorab 2206 OL безмасляный, объем ресивера 6 л

Компрессор Prorab 2206 OL безмасляный
Арт. X109901186
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|манометр
- PRORAB (Прораб) 2206 OL Компрессор безмасляный широко используется в бытовых целях при проведении ремонтных работ или накачки надувных изделий. Модель отлично подходит для питания пневмоинструмента, продувки фильтров и выполнения покрасочных работ. Все узлы мониторинга и управления находятся в одном месте, что обеспечивает удобство эксплуатации компрессора. Агрегат работает от однофазной сети и потребляет всего 750 Вт.
Преимущества
- Визуальный контроль давления внутри ресивера и на выходе из него удобно осуществляется посредством двух манометров
- Удобно расположенная заглушка с болтом дает возможность легко слить конденсат из ресивера во избежание образования коррозии
- Опорные ножки обеспечивают устойчивость безмасляного компрессора PRORAB 2206 OL во время работы, а также снижают уровень вибраций
- Простая эксплуатация
- Высокое качество воздуха
- Не требует специального обслуживания
- Работает в диапазоне температур от 0 до +40 градусов
- Для бытового использования