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Компрессор Prorab 2206 OL безмасляный, объем ресивера 6 л
Найти аналог
Безмасляные компрессоры
    Компрессор Prorab 2206 OL безмасляный
    Арт. X109901186
    Компрессор Prorab 2206 OL безмасляный, объем ресивера 6 л

      Компрессор Prorab 2206 OL безмасляный

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X109901186

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		манометр
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • PRORAB (Прораб) 2206 OL Компрессор безмасляный широко используется в бытовых целях при проведении ремонтных работ или накачки надувных изделий. Модель отлично подходит для питания пневмоинструмента, продувки фильтров и выполнения покрасочных работ. Все узлы мониторинга и управления находятся в одном месте, что обеспечивает удобство эксплуатации компрессора. Агрегат работает от однофазной сети и потребляет всего 750 Вт.

        Преимущества

        • Визуальный контроль давления внутри ресивера и на выходе из него удобно осуществляется посредством двух манометров
        • Удобно расположенная заглушка с болтом дает возможность легко слить конденсат из ресивера во избежание образования коррозии
        • Опорные ножки обеспечивают устойчивость безмасляного компрессора PRORAB 2206 OL во время работы, а также снижают уровень вибраций
        • Простая эксплуатация
        • Высокое качество воздуха
        • Не требует специального обслуживания
        • Работает в диапазоне температур от 0 до +40 градусов
        • Для бытового использования