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Компрессор Remeza СБ4/Ф-500 LB75, давление 10 бар, вес 230 кг
5.0
2
116 300 ₽
Компрессоры
  • Персональная скидка
Компрессор Remeza СБ4/Ф-500 LB75, давление 10 бар, вес 230 кг
Арт. 718360
5.0
2
Компрессор Remeza СБ4/Ф-500 LB75, давление 10 бар, вес 230 кг
  • Персональная скидка

Компрессор Remeza СБ4/Ф-500 LB75, давление 10 бар, вес 230 кг

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116 300 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, бесплатно
Арт. 718360
5.0
2

Характеристики

Производитель
Remeza
Страна производства
Беларусь
Родина бренда
Беларусь
Защита двигателя от перегрева
Да
Особенности
манометр
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
116 300 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, бесплатно
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Компрессор Remeza СБ 4/Ф-500 LB 75 выполнен с ременным приводом. Установка оснащена компрессорной головкой с тремя цилиндрами высокой производительности. Широко применяется на небольших предприятиях, а также в отдельных цехах крупных предприятий. Аппарат прост в использовании и рассчитан на продолжительную работу

    Преимущества

    • Ременная передача компрессора Remeza СБ 4/Ф-500 LB 75 закрыта решеткой, что исключает попадание в привод посторонних предметов. Это делает работу безопаснее
    • Для удобства эксплуатации все элементы управления компрессором размещены в одном месте
    • В компрессоре с ременным приводом предусмотрены опорные ножки для устойчивости во время работы
    • Функция защиты от перегрева
    • Высокое выходное давление
    • Оснащен ресивером на 500 литров
    • Ременная система
    • Манометр для контроля за рабочим процессом
    • Высокая производительность