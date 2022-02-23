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Компрессор Remeza СБ4/Ф-500 LB75, давление 10 бар, вес 230 кг
Арт. 718360
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Беларусь
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Родина бренда
|Беларусь
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Защита двигателя от перегрева
|Да
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Особенности
|манометр
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- Компрессор Remeza СБ 4/Ф-500 LB 75 выполнен с ременным приводом. Установка оснащена компрессорной головкой с тремя цилиндрами высокой производительности. Широко применяется на небольших предприятиях, а также в отдельных цехах крупных предприятий. Аппарат прост в использовании и рассчитан на продолжительную работу
Преимущества
- Ременная передача компрессора Remeza СБ 4/Ф-500 LB 75 закрыта решеткой, что исключает попадание в привод посторонних предметов. Это делает работу безопаснее
- Для удобства эксплуатации все элементы управления компрессором размещены в одном месте
- В компрессоре с ременным приводом предусмотрены опорные ножки для устойчивости во время работы
- Функция защиты от перегрева
- Высокое выходное давление
- Оснащен ресивером на 500 литров
- Ременная система
- Манометр для контроля за рабочим процессом
- Высокая производительность