Компрессор Remeza СБ4/Ф-500 LB75, давление 10 бар, вес 230 кг

Преимущества

Ременная передача компрессора Remeza СБ 4/Ф-500 LB 75 закрыта решеткой, что исключает попадание в привод посторонних предметов. Это делает работу безопаснее

Для удобства эксплуатации все элементы управления компрессором размещены в одном месте

В компрессоре с ременным приводом предусмотрены опорные ножки для устойчивости во время работы

Функция защиты от перегрева

Высокое выходное давление

Оснащен ресивером на 500 литров

Ременная система

Манометр для контроля за рабочим процессом

Высокая производительность

Компрессор Remeza СБ 4/Ф-500 LB 75 выполнен с ременным приводом. Установка оснащена компрессорной головкой с тремя цилиндрами высокой производительности. Широко применяется на небольших предприятиях, а также в отдельных цехах крупных предприятий. Аппарат прост в использовании и рассчитан на продолжительную работу