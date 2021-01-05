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Компрессор Remeza СБ4/С-100 LB30
Арт. 718403
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Беларусь
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Родина бренда
|Беларусь
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр, большие колеса
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- Компрессор Remeza СБ 4/С-100 LB 30 это производственный аппарат, который эксплуатируется в целях питания инструментов с пневматическим ходом или приведения деталей оборудования разного рода в рабочее состояние, путем закачивания в них сжатого воздуха. Компрессор обладает высокой мощностью, измеряемую в четырехсот двадцати литрах воздуха за одну минуту рабочего времени. Предельное давление в системе составляет десять атмосфер. Регуляция напора осуществляется редуктором, а наблюдение за текущим показателем давления - с помощью манометра на верхней части компрессора. Аппарат подключается к пневмоинструментам рапидным соединением, что упрощает задачу при больших объемах работы. Все органы управления компрессором расположены на передней панели. Прибор оснащен деталями, изготовленными из материалов наилучшего качества, что обеспечило ему длительный срок эксплуатации и надежную, исправную службу. Также компрессор оборудован резиновыми колесами большого диаметра и изогнутой прочной рукояткой, поэтому удобен при транспортировке. Компрессор будет полезен для заполнения автомобильных и велосипедных камер, детских мячей, пневмодрелей и многих других объектов
Преимущества компрессора Remeza СБ 4с 100 lb 30
- Легко управляется
- Не требует сложного сервиса
- Производительный
- Портативный
- Универсальный
- Имеет доступную цену
Комплектация Remeza СБ 4/С-100 LB 30 A 21688
- Компрессор Remeza СБ 4/С-100 LB 30 A 21688
- Переходник байонет-рапид
- Гарантийный талон
- Инструкция по эксплуатации