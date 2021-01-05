Компрессор Remeza СБ4/С-100 LB30

Компрессор Remeza СБ 4/С-100 LB 30 это производственный аппарат, который эксплуатируется в целях питания инструментов с пневматическим ходом или приведения деталей оборудования разного рода в рабочее состояние, путем закачивания в них сжатого воздуха. Компрессор обладает высокой мощностью, измеряемую в четырехсот двадцати литрах воздуха за одну минуту рабочего времени. Предельное давление в системе составляет десять атмосфер. Регуляция напора осуществляется редуктором, а наблюдение за текущим показателем давления - с помощью манометра на верхней части компрессора. Аппарат подключается к пневмоинструментам рапидным соединением, что упрощает задачу при больших объемах работы. Все органы управления компрессором расположены на передней панели. Прибор оснащен деталями, изготовленными из материалов наилучшего качества, что обеспечило ему длительный срок эксплуатации и надежную, исправную службу. Также компрессор оборудован резиновыми колесами большого диаметра и изогнутой прочной рукояткой, поэтому удобен при транспортировке. Компрессор будет полезен для заполнения автомобильных и велосипедных камер, детских мячей, пневмодрелей и многих других объектов

Преимущества компрессора Remeza СБ 4с 100 lb 30

Легко управляется

Не требует сложного сервиса

Производительный

Портативный

Универсальный

Имеет доступную цену

Комплектация Remeza СБ 4/С-100 LB 30 A 21688