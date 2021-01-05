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Компрессор Remeza СБ4/С-100 LB30
4.5
6
52 311 ₽
Компрессоры
  • Персональная скидка
Компрессор Remeza СБ4/С-100 LB30
Арт. 718403
4.5
6
Компрессор Remeza СБ4/С-100 LB30
Компрессор Remeza СБ4/С-100 LB30
Компрессор Remeza СБ4/С-100 LB30
  • Персональная скидка
Компрессор Remeza СБ4/С-100 LB30
Компрессор Remeza СБ4/С-100 LB30
Компрессор Remeza СБ4/С-100 LB30

Компрессор Remeza СБ4/С-100 LB30

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52 311 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 333 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, бесплатно
Арт. 718403
4.5
6

Характеристики

Производитель
Remeza
Страна производства
Беларусь
Родина бренда
Беларусь
Защита двигателя от перегрева
Нет
Особенности
рукоятка для переноски, манометр, большие колеса
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
52 311 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 333 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Компрессор Remeza СБ 4/С-100 LB 30 это производственный аппарат, который эксплуатируется в целях питания инструментов с пневматическим ходом или приведения деталей оборудования разного рода в рабочее состояние, путем закачивания в них сжатого воздуха. Компрессор обладает высокой мощностью, измеряемую в четырехсот двадцати литрах воздуха за одну минуту рабочего времени. Предельное давление в системе составляет десять атмосфер. Регуляция напора осуществляется редуктором, а наблюдение за текущим показателем давления - с помощью манометра на верхней части компрессора. Аппарат подключается к пневмоинструментам рапидным соединением, что упрощает задачу при больших объемах работы. Все органы управления компрессором расположены на передней панели. Прибор оснащен деталями, изготовленными из материалов наилучшего качества, что обеспечило ему длительный срок эксплуатации и надежную, исправную службу. Также компрессор оборудован резиновыми колесами большого диаметра и изогнутой прочной рукояткой, поэтому удобен при транспортировке. Компрессор будет полезен для заполнения автомобильных и велосипедных камер, детских мячей, пневмодрелей и многих других объектов

    Преимущества компрессора Remeza СБ 4с 100 lb 30

    • Легко управляется
    • Не требует сложного сервиса
    • Производительный
    • Портативный
    • Универсальный
    • Имеет доступную цену

    Комплектация Remeza СБ 4/С-100 LB 30 A 21688

    • Компрессор Remeza СБ 4/С-100 LB 30 A 21688
    • Переходник байонет-рапид
    • Гарантийный талон
    • Инструкция по эксплуатации