Компрессор поршневой Remeza СБ4/С-100 LB40
Арт. 718148
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Беларусь
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Родина бренда
|Беларусь
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр, защитный кожух, большие колеса
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- Компрессор Remeza СБ 4/С-100 LB 40 20984 предназначен для нагнетания воздуха в пневмоинструмент. Этот агрегат разработан для интенсивной эксплуатации: в его конструкции используется ременной привод. Блок цилиндров, который оснащен множеством больших охлаждающих ребер, служит для максимальной теплоотдачи. Такой компрессор активно используется в авторемонтных мастерских, шиномонтажах, а также в строительстве. Сетевой вилки нет
Преимущества
- Наличие двух встроенных манометров позволяет визуально контролировать давление внутри ресивера и на выходе из него
- Ременная система компрессора закрыта специальным решетчатым кожухом, защищающим ее от повреждений
- Колеса большого диаметра обеспечивают легкость и удобство перемещения компрессора Remeza СБ 4/С-100 LB 40 20984
- Мощный двигатель на 3 кВт
- Столитровый ресивер
- Устойчивое размещение
- Простота эксплуатации
- Высокое давление на выходе
- Удобство управления
- Высокая производительность - 580 л/мин
- Большие охлаждающие ребра