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Компрессор поршневой Remeza СБ4/С-100 LB40
5.0
3
60 707 ₽
Компрессоры
    Компрессор поршневой Remeza СБ4/С-100 LB40
    Арт. 718148
    5.0
    3
    Компрессор поршневой Remeza СБ4/С-100 LB40
    Компрессор поршневой Remeza СБ4/С-100 LB40
    Компрессор поршневой Remeza СБ4/С-100 LB40
      Компрессор поршневой Remeza СБ4/С-100 LB40
      Компрессор поршневой Remeza СБ4/С-100 LB40
      Компрессор поршневой Remeza СБ4/С-100 LB40

      Компрессор поршневой Remeza СБ4/С-100 LB40

      60 707 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 281 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, бесплатно
      Арт. 718148
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Remeza
      Страна производства
      		Беларусь
      Родина бренда
      		Беларусь
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр, защитный кожух, большие колеса
      Все характеристики
      60 707 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 281 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Компрессор Remeza СБ 4/С-100 LB 40 20984 предназначен для нагнетания воздуха в пневмоинструмент. Этот агрегат разработан для интенсивной эксплуатации: в его конструкции используется ременной привод. Блок цилиндров, который оснащен множеством больших охлаждающих ребер, служит для максимальной теплоотдачи. Такой компрессор активно используется в авторемонтных мастерских, шиномонтажах, а также в строительстве. Сетевой вилки нет

        Преимущества

        • Наличие двух встроенных манометров позволяет визуально контролировать давление внутри ресивера и на выходе из него
        • Ременная система компрессора закрыта специальным решетчатым кожухом, защищающим ее от повреждений
        • Колеса большого диаметра обеспечивают легкость и удобство перемещения компрессора Remeza СБ 4/С-100 LB 40 20984
        • Мощный двигатель на 3 кВт
        • Столитровый ресивер
        • Устойчивое размещение
        • Простота эксплуатации
        • Высокое давление на выходе
        • Удобство управления
        • Высокая производительность - 580 л/мин
        • Большие охлаждающие ребра