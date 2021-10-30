Компрессор поршневой Remeza СБ4/С-100 LB40

Преимущества

Наличие двух встроенных манометров позволяет визуально контролировать давление внутри ресивера и на выходе из него

Ременная система компрессора закрыта специальным решетчатым кожухом, защищающим ее от повреждений

Колеса большого диаметра обеспечивают легкость и удобство перемещения компрессора Remeza СБ 4/С-100 LB 40 20984

Мощный двигатель на 3 кВт

Столитровый ресивер

Устойчивое размещение

Простота эксплуатации

Высокое давление на выходе

Удобство управления

Высокая производительность - 580 л/мин

Большие охлаждающие ребра

Компрессор Remeza СБ 4/С-100 LB 40 20984 предназначен для нагнетания воздуха в пневмоинструмент. Этот агрегат разработан для интенсивной эксплуатации: в его конструкции используется ременной привод. Блок цилиндров, который оснащен множеством больших охлаждающих ребер, служит для максимальной теплоотдачи. Такой компрессор активно используется в авторемонтных мастерских, шиномонтажах, а также в строительстве. Сетевой вилки нет