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Компрессор поршневой Remeza СБ4/С-100 LB50
5.0
1
78 370 ₽
Компрессоры
  • Персональная скидка
Компрессор поршневой Remeza СБ4/С-100 LB50
Арт. 718197
5.0
1
Компрессор поршневой Remeza СБ4/С-100 LB50
Компрессор поршневой Remeza СБ4/С-100 LB50
Компрессор поршневой Remeza СБ4/С-100 LB50
  • Персональная скидка
Компрессор поршневой Remeza СБ4/С-100 LB50
Компрессор поршневой Remeza СБ4/С-100 LB50
Компрессор поршневой Remeza СБ4/С-100 LB50

Компрессор поршневой Remeza СБ4/С-100 LB50

Дарим скидки за
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78 370 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 916 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, бесплатно
Арт. 718197
5.0
1

Характеристики

Производитель
Remeza
Страна производства
Беларусь
Родина бренда
Беларусь
Защита двигателя от перегрева
Нет
Особенности
манометр, защитный кожух, большие колеса
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
78 370 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 916 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, бесплатно
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Компрессор Remeza СБ 4/С-100 LB 50 отлично подходит для проведения работ с использованием сжатого воздуха: окраски фасадов с применением пневматических краскопультов, подкачки шин с помощью специальных пневмоинструментов, продувки фильтров. Этот агрегат оборудован ременным приводом, который надежно защищен от повреждений металлическим решетчатым кожухом. Компрессор подключается к трехфазной сети с напряжением 380 В

    Преимущества

    • Цилиндры оснащены специальными большими ребрами, что увеличивает площадь теплоотдачи и способствует эффективному охлаждению
    • Визуальный контроль давления в компрессоре осуществляется с помощью манометра
    • Наличие у компрессора Remeza СБ 4/С-100 LB 50 четырех опорных ножек гарантирует его высокую устойчивость во время работы
    • Мощный двигатель на 4 кВт
    • Ременная система закрыта защитным кожухом
    • Качественное исполнение
    • Простота эксплуатации
    • Высокое давление на выходе
    • Удобство управления
    • Высокая производительность - 690 л/мин
    • Прочный корпус