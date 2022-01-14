Компрессор поршневой Remeza СБ4/С-100 LB50

Преимущества

Цилиндры оснащены специальными большими ребрами, что увеличивает площадь теплоотдачи и способствует эффективному охлаждению

Визуальный контроль давления в компрессоре осуществляется с помощью манометра

Наличие у компрессора Remeza СБ 4/С-100 LB 50 четырех опорных ножек гарантирует его высокую устойчивость во время работы

Мощный двигатель на 4 кВт

Ременная система закрыта защитным кожухом

Качественное исполнение

Простота эксплуатации

Высокое давление на выходе

Удобство управления

Высокая производительность - 690 л/мин

Прочный корпус

Компрессор Remeza СБ 4/С-100 LB 50 отлично подходит для проведения работ с использованием сжатого воздуха: окраски фасадов с применением пневматических краскопультов, подкачки шин с помощью специальных пневмоинструментов, продувки фильтров. Этот агрегат оборудован ременным приводом, который надежно защищен от повреждений металлическим решетчатым кожухом. Компрессор подключается к трехфазной сети с напряжением 380 В