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Компрессор поршневой Remeza СБ4/С-100 LB50
Арт. 718197
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Беларусь
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Родина бренда
|Беларусь
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|манометр, защитный кожух, большие колеса
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- Компрессор Remeza СБ 4/С-100 LB 50 отлично подходит для проведения работ с использованием сжатого воздуха: окраски фасадов с применением пневматических краскопультов, подкачки шин с помощью специальных пневмоинструментов, продувки фильтров. Этот агрегат оборудован ременным приводом, который надежно защищен от повреждений металлическим решетчатым кожухом. Компрессор подключается к трехфазной сети с напряжением 380 В
Преимущества
- Цилиндры оснащены специальными большими ребрами, что увеличивает площадь теплоотдачи и способствует эффективному охлаждению
- Визуальный контроль давления в компрессоре осуществляется с помощью манометра
- Наличие у компрессора Remeza СБ 4/С-100 LB 50 четырех опорных ножек гарантирует его высокую устойчивость во время работы
- Мощный двигатель на 4 кВт
- Ременная система закрыта защитным кожухом
- Качественное исполнение
- Простота эксплуатации
- Высокое давление на выходе
- Удобство управления
- Высокая производительность - 690 л/мин
- Прочный корпус