Компрессор Remeza СБ4/С-100 LH 20 A

Преимущества

Большой рабочий ресурс и производительность 280 литров в минуту

Усовершенствованная система охлаждения

Надежная защита от перегрева

Укомплектован ресивером объемом 100 литров

Мощность компрессора достигает 2,2 кВт

Ременной привод закрыт специальной крышкой

Удобный контроль рабочих параметров с помощью манометров

Для легкой транспортировки предусмотрены колеса и удобная ручка

Стабильная длительная работа и безопасное использование

Компрессор воздушный Remeza СБ4 С 100 LH 20 A представляет собой мощную и производительную установку, предназначенную для подготовки сжатого воздуха. Он относится к поршневому типу компрессорного оборудования, оснащенного ременным приводом. Его рабочее давление составляет 10 Бар, время непрерывной работы достигает 8-ми часов. Компрессор воздушный Remeza СБ4 С 100 LH 20 A применяется для нагнетания сжатого воздуха в различные пневматические инструменты и оборудование. Данная модель может использоваться как в профессиональной сфере, так и быту (в гараже, на даче, в покрасочных работах)