Компрессор Remeza СБ4/С-100 LH 20 A
Арт. 718215
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Беларусь
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Родина бренда
|Беларусь
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Защита двигателя от перегрева
|Да
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр, безопасная остановка, большие колеса
- Компрессор воздушный Remeza СБ4 С 100 LH 20 A представляет собой мощную и производительную установку, предназначенную для подготовки сжатого воздуха. Он относится к поршневому типу компрессорного оборудования, оснащенного ременным приводом. Его рабочее давление составляет 10 Бар, время непрерывной работы достигает 8-ми часов. Компрессор воздушный Remeza СБ4 С 100 LH 20 A применяется для нагнетания сжатого воздуха в различные пневматические инструменты и оборудование. Данная модель может использоваться как в профессиональной сфере, так и быту (в гараже, на даче, в покрасочных работах)
Преимущества
- Большой рабочий ресурс и производительность 280 литров в минуту
- Усовершенствованная система охлаждения
- Надежная защита от перегрева
- Укомплектован ресивером объемом 100 литров
- Мощность компрессора достигает 2,2 кВт
- Ременной привод закрыт специальной крышкой
- Удобный контроль рабочих параметров с помощью манометров
- Для легкой транспортировки предусмотрены колеса и удобная ручка
- Стабильная длительная работа и безопасное использование