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Компрессор Remeza СБ4/С-100 LH 20 A
5.0
2
Найти аналог
Компрессоры
    Компрессор Remeza СБ4/С-100 LH 20 A
    Арт. 718215
    5.0
    2
    Компрессор Remeza СБ4/С-100 LH 20 A

      Компрессор Remeza СБ4/С-100 LH 20 A

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 718215
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Remeza
      Страна производства
      		Беларусь
      Родина бренда
      		Беларусь
      Защита двигателя от перегрева
      		Да
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр, безопасная остановка, большие колеса
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Компрессор воздушный Remeza СБ4 С 100 LH 20 A представляет собой мощную и производительную установку, предназначенную для подготовки сжатого воздуха. Он относится к поршневому типу компрессорного оборудования, оснащенного ременным приводом. Его рабочее давление составляет 10 Бар, время непрерывной работы достигает 8-ми часов. Компрессор воздушный Remeza СБ4 С 100 LH 20 A применяется для нагнетания сжатого воздуха в различные пневматические инструменты и оборудование. Данная модель может использоваться как в профессиональной сфере, так и быту (в гараже, на даче, в покрасочных работах)

        Преимущества

        • Большой рабочий ресурс и производительность 280 литров в минуту
        • Усовершенствованная система охлаждения
        • Надежная защита от перегрева
        • Укомплектован ресивером объемом 100 литров
        • Мощность компрессора достигает 2,2 кВт
        • Ременной привод закрыт специальной крышкой
        • Удобный контроль рабочих параметров с помощью манометров
        • Для легкой транспортировки предусмотрены колеса и удобная ручка
        • Стабильная длительная работа и безопасное использование