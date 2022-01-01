Компрессор Remeza СБ4/С-50 J1048

Компрессор Remeza СБ 4/С-50.J1048 прост в применении, удобен для технического обслуживания и рассчитан на питание от однофазной сети с напряжением 220 В. Небольшие габаритные размеры агрегата позволяют использовать его даже в небольших помещениях. Наличие опорной ножки гарантирует устойчивое положение компрессора во время работы. Все узлы управления и контроля находятся в одном месте для удобства эксплуатации аппарата.

Преимущества