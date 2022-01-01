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Компрессор Remeza СБ4/С-50 J1048
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Компрессоры
    Компрессор Remeza СБ4/С-50 J1048
    Арт. 718279
    Компрессор Remeza СБ4/С-50 J1048
    Компрессор Remeza СБ4/С-50 J1048
    Компрессор Remeza СБ4/С-50 J1048
      Компрессор Remeza СБ4/С-50 J1048
      Компрессор Remeza СБ4/С-50 J1048
      Компрессор Remeza СБ4/С-50 J1048

      Компрессор Remeza СБ4/С-50 J1048

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 718279

      Характеристики

      Производитель
      		Remeza
      Страна производства
      		Беларусь
      Родина бренда
      		Беларусь
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		манометр
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Компрессор Remeza СБ 4/С-50.J1048 прост в применении, удобен для технического обслуживания и рассчитан на питание от однофазной сети с напряжением 220 В. Небольшие габаритные размеры агрегата позволяют использовать его даже в небольших помещениях. Наличие опорной ножки гарантирует устойчивое положение компрессора во время работы. Все узлы управления и контроля находятся в одном месте для удобства эксплуатации аппарата.

        Преимущества

        • Цилиндр оснащен специальными большими ребрами, что увеличивает площадь теплоотдачи, способствуя эффективному охлаждению
        • Визуальный контроль давления в компрессоре осуществляется с помощью манометров
        • Колеса большого диаметра обеспечивают легкость и удобство перемещения данного компрессора
        • Простое управление
        • Удобная рукоятка
        • Устойчивое размещение
        • Небольшие габариты
        • Мобильность