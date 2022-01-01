Компрессор Remeza СБ4/С-50 J1048
Арт. 718279
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Беларусь
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Родина бренда
|Беларусь
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|манометр
- Компрессор Remeza СБ 4/С-50.J1048 прост в применении, удобен для технического обслуживания и рассчитан на питание от однофазной сети с напряжением 220 В. Небольшие габаритные размеры агрегата позволяют использовать его даже в небольших помещениях. Наличие опорной ножки гарантирует устойчивое положение компрессора во время работы. Все узлы управления и контроля находятся в одном месте для удобства эксплуатации аппарата.
Преимущества
- Цилиндр оснащен специальными большими ребрами, что увеличивает площадь теплоотдачи, способствуя эффективному охлаждению
- Визуальный контроль давления в компрессоре осуществляется с помощью манометров
- Колеса большого диаметра обеспечивают легкость и удобство перемещения данного компрессора
- Простое управление
- Удобная рукоятка
- Устойчивое размещение
- Небольшие габариты
- Мобильность