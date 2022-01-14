Компрессор Remeza СБ4/С-50 LB 30 (380 В), давление 10 бар, вес 71 кг

- Персональная скидка
Компрессор поршневой Remeza СБ4/С-50 LB 30 (380 В)
Арт. 718109
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Беларусь
|
Родина бренда
|Беларусь
|
Защита двигателя от перегрева
|Да
|
Особенности
|рукоятка для переноски, манометр, защитный кожух, большие колеса
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
С этим товаром смотрят
- Remeza 50 LB 30 — трехфазная компрессорная установка, используемая для подачи качественного сжатого воздуха. Компрессор Remeza СБ 4/С- 50 LB 30 3.0 кВт характеризуется высокой производительностью на выходе (390 л/мин), мощным двигателем на 3000 Вт и мобильной конструкцией. Давление на выходе из ресивера составляет 9 бар. Такой агрегат имеет широкую сферу применения: в шиномонтажных мастерских, в авто- и мотоспорте (питание пневмоинструментов для подкачки шин, чистки фильтров), при проведении отделочных работ (подача сжатого воздуха в краскопульты, шуруповерты, гайковерты)
Преимущества
- Наличие встроенной защиты от перегрева
- Удобный визуальный контроль рабочего процесса
- Наличие решетчатого кожуха на ременной передаче
- Производительность 420 литров в минуту
- Для изготовления конструктивных деталей используется прочный литой чугун
- Комплектуется двумя манометрами и регулятором воздушного давления
- Эффективное охлаждение внутренних деталей
- Обладает простой и надежной конструкцией
- Большой рабочий ресурс и высокая отказоустойчивость
- Для более легкой транспортировки укомплектован колесами