Компрессор Remeza СБ4/С-50 LB 30 (380 В), давление 10 бар, вес 71 кг

Преимущества

Наличие встроенной защиты от перегрева

Удобный визуальный контроль рабочего процесса

Наличие решетчатого кожуха на ременной передаче

Производительность 420 литров в минуту

Для изготовления конструктивных деталей используется прочный литой чугун

Комплектуется двумя манометрами и регулятором воздушного давления

Эффективное охлаждение внутренних деталей

Обладает простой и надежной конструкцией

Большой рабочий ресурс и высокая отказоустойчивость



Для более легкой транспортировки укомплектован колесами

Remeza 50 LB 30 — трехфазная компрессорная установка, используемая для подачи качественного сжатого воздуха. Компрессор Remeza СБ 4/С- 50 LB 30 3.0 кВт характеризуется высокой производительностью на выходе (390 л/мин), мощным двигателем на 3000 Вт и мобильной конструкцией. Давление на выходе из ресивера составляет 9 бар. Такой агрегат имеет широкую сферу применения: в шиномонтажных мастерских, в авто- и мотоспорте (питание пневмоинструментов для подкачки шин, чистки фильтров), при проведении отделочных работ (подача сжатого воздуха в краскопульты, шуруповерты, гайковерты)