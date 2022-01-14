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Компрессор Remeza СБ4/С-50 LB 30 (380 В), давление 10 бар, вес 71 кг
5.0
1
58 099 ₽
Компрессоры
  • Персональная скидка
Компрессор поршневой Remeza СБ4/С-50 LB 30 (380 В)
Арт. 718109
5.0
1
Компрессор Remeza СБ4/С-50 LB 30 (380 В), давление 10 бар, вес 71 кг
Компрессор Remeza СБ4/С-50 LB 30 (380 В), давление 10 бар, вес 71 кг
  • Персональная скидка
Компрессор Remeza СБ4/С-50 LB 30 (380 В), давление 10 бар, вес 71 кг
Компрессор Remeza СБ4/С-50 LB 30 (380 В), давление 10 бар, вес 71 кг

Компрессор поршневой Remeza СБ4/С-50 LB 30 (380 В)

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58 099 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 990 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, бесплатно
Арт. 718109
5.0
1

Характеристики

Производитель
Remeza
Страна производства
Беларусь
Родина бренда
Беларусь
Защита двигателя от перегрева
Да
Особенности
рукоятка для переноски, манометр, защитный кожух, большие колеса
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
58 099 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 990 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Remeza 50 LB 30 — трехфазная компрессорная установка, используемая для подачи качественного сжатого воздуха. Компрессор Remeza СБ 4/С- 50 LB 30 3.0 кВт характеризуется высокой производительностью на выходе (390 л/мин), мощным двигателем на 3000 Вт и мобильной конструкцией. Давление на выходе из ресивера составляет 9 бар. Такой агрегат имеет широкую сферу применения: в шиномонтажных мастерских, в авто- и мотоспорте (питание пневмоинструментов для подкачки шин, чистки фильтров), при проведении отделочных работ (подача сжатого воздуха в краскопульты, шуруповерты, гайковерты)

    Преимущества

    • Наличие встроенной защиты от перегрева
    • Удобный визуальный контроль рабочего процесса
    • Наличие решетчатого кожуха на ременной передаче
    • Производительность 420 литров в минуту
    • Для изготовления конструктивных деталей используется прочный литой чугун
    • Комплектуется двумя манометрами и регулятором воздушного давления
    • Эффективное охлаждение внутренних деталей
    • Обладает простой и надежной конструкцией
    • Большой рабочий ресурс и высокая отказоустойчивость
    • Для более легкой транспортировки укомплектован колесами