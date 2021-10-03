Компрессор Remeza СБ4/С-50 LB 30 А (220 В), вес 71 кг

Компрессор Remeza СБ4/С-50 LB 30 А (220 В)
Арт. 718308
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Беларусь
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Родина бренда
|Беларусь
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр, большие колеса
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- Компрессор Remeza СБ 4/С- 50 LB 30 A превосходно подходит для подачи сжатого воздуха в пневмоинструмент (краскопульты, продувочные пистолеты, гайковерты, дрели, молотки). Этот агрегат оборудован мощным двигателем на 2200 Вт, который обеспечивает высокую производительность на входе - 420 литров в минуту. Компрессор этой модели работает от однофазной сети с напряжением 220 В и частотой 50 Гц
Преимущества
- Цилиндры оснащены специальными большими ребрами, что увеличивает площадь теплоотдачи и способствует эффективному охлаждению
- Рукоятка специальной формы в совокупности с двумя колесами обеспечивает легкую транспортировку компрессора в нужное место
- Для удобства эксплуатации компрессора Remeza СБ 4/С- 50 LB 30 A все элементы контроля и мониторинга расположены в одном месте
- Высокая производительность - 420 л/мин
- Мобильность
- Ременная система закрыта защитным кожухом
- Простота эксплуатации
- Высокое давление на выходе
- Наличие опорной ножки
- Напряжение питания - 220 В
- Качественное исполнение