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Компрессор Remeza СБ4/С-50 LB 30 А (220 В), вес 71 кг
4.0
4
42 374 ₽
Компрессоры
    Компрессор Remeza СБ4/С-50 LB 30 А (220 В)
    Арт. 718308
    4.0
    4
    Компрессор Remeza СБ4/С-50 LB 30 А (220 В), вес 71 кг
    Компрессор Remeza СБ4/С-50 LB 30 А (220 В), вес 71 кг
    Компрессор Remeza СБ4/С-50 LB 30 А (220 В), вес 71 кг
    Компрессор Remeza СБ4/С-50 LB 30 А (220 В), вес 71 кг
    Компрессор Remeza СБ4/С-50 LB 30 А (220 В), вес 71 кг
      Компрессор Remeza СБ4/С-50 LB 30 А (220 В), вес 71 кг
      Компрессор Remeza СБ4/С-50 LB 30 А (220 В), вес 71 кг
      Компрессор Remeza СБ4/С-50 LB 30 А (220 В), вес 71 кг
      Компрессор Remeza СБ4/С-50 LB 30 А (220 В), вес 71 кг
      Компрессор Remeza СБ4/С-50 LB 30 А (220 В), вес 71 кг

      Компрессор Remeza СБ4/С-50 LB 30 А (220 В)

      42 374 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 990 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, бесплатно
      Арт. 718308
      4.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Remeza
      Страна производства
      		Беларусь
      Родина бренда
      		Беларусь
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр, большие колеса
      Все характеристики
      42 374 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 990 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Компрессор Remeza СБ 4/С- 50 LB 30 A превосходно подходит для подачи сжатого воздуха в пневмоинструмент (краскопульты, продувочные пистолеты, гайковерты, дрели, молотки). Этот агрегат оборудован мощным двигателем на 2200 Вт, который обеспечивает высокую производительность на входе - 420 литров в минуту. Компрессор этой модели работает от однофазной сети с напряжением 220 В и частотой 50 Гц

        Преимущества

        • Цилиндры оснащены специальными большими ребрами, что увеличивает площадь теплоотдачи и способствует эффективному охлаждению
        • Рукоятка специальной формы в совокупности с двумя колесами обеспечивает легкую транспортировку компрессора в нужное место
        • Для удобства эксплуатации компрессора Remeza СБ 4/С- 50 LB 30 A все элементы контроля и мониторинга расположены в одном месте
        • Высокая производительность - 420 л/мин
        • Мобильность
        • Ременная система закрыта защитным кожухом
        • Простота эксплуатации
        • Высокое давление на выходе
        • Наличие опорной ножки
        • Напряжение питания - 220 В
        • Качественное исполнение