Компрессор Remeza СБ4/С-50 LB 30 А (220 В), вес 71 кг

Преимущества

Цилиндры оснащены специальными большими ребрами, что увеличивает площадь теплоотдачи и способствует эффективному охлаждению

Рукоятка специальной формы в совокупности с двумя колесами обеспечивает легкую транспортировку компрессора в нужное место

Для удобства эксплуатации компрессора Remeza СБ 4/С- 50 LB 30 A все элементы контроля и мониторинга расположены в одном месте

Высокая производительность - 420 л/мин

Мобильность

Ременная система закрыта защитным кожухом

Простота эксплуатации

Высокое давление на выходе

Наличие опорной ножки

Напряжение питания - 220 В

Качественное исполнение

Компрессор Remeza СБ 4/С- 50 LB 30 A превосходно подходит для подачи сжатого воздуха в пневмоинструмент (краскопульты, продувочные пистолеты, гайковерты, дрели, молотки). Этот агрегат оборудован мощным двигателем на 2200 Вт, который обеспечивает высокую производительность на входе - 420 литров в минуту. Компрессор этой модели работает от однофазной сети с напряжением 220 В и частотой 50 Гц