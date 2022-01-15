Компрессор Remeza СБ4/С-50 LB 40

Преимущества

Ременная передача компрессора Remeza СБ4/С-50 LB 40 закрыта решеткой, что исключает попадание в привод посторонних предметов. Это делает работу безопаснее

Агрегат оснащен манометрами для измерения давления в ресивере, а также рабочего давления, что позволяет контролировать весь рабочий процесс

В компрессоре с ременным приводом предусмотрены опорные ножки для устойчивости во время работы

Функция защиты от перегрева

Удобная транспортировка благодаря наличию колес

Оснащен ресивером на 50 литров

Ременная система

Высокая производительность

Компрессор Remeza СБ 4/С-50 LB 40 применяется для нагнетания воздуха со сжатием до 10 бар. Агрегат рассчитан на питание от трехфазной сети с напряжением 380 В и частотой 50 Гц. Данный компрессор не требует специальных условий для установки. Предусмотренный ресивер на 50 литров служит для продолжительной работы устройства. Имеет малые шумовые показатели, что не доставит дискомфорта человеческому уху