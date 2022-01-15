Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Компрессор Remeza СБ4/С-50 LB 40
5.0
1
Найти аналог
Компрессоры
    Компрессор Remeza СБ4/С-50 LB 40
    Арт. 718145
    5.0
    1
    Компрессор Remeza СБ4/С-50 LB 40

      Компрессор Remeza СБ4/С-50 LB 40

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 718145
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Remeza
      Страна производства
      		Беларусь
      Родина бренда
      		Беларусь
      Защита двигателя от перегрева
      		Да
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр, защитный кожух, большие колеса
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Компрессор Remeza СБ 4/С-50 LB 40 применяется для нагнетания воздуха со сжатием до 10 бар. Агрегат рассчитан на питание от трехфазной сети с напряжением 380 В и частотой 50 Гц. Данный компрессор не требует специальных условий для установки. Предусмотренный ресивер на 50 литров служит для продолжительной работы устройства. Имеет малые шумовые показатели, что не доставит дискомфорта человеческому уху

        Преимущества

        • Ременная передача компрессора Remeza СБ4/С-50 LB 40 закрыта решеткой, что исключает попадание в привод посторонних предметов. Это делает работу безопаснее
        • Агрегат оснащен манометрами для измерения давления в ресивере, а также рабочего давления, что позволяет контролировать весь рабочий процесс
        • В компрессоре с ременным приводом предусмотрены опорные ножки для устойчивости во время работы
        • Функция защиты от перегрева
        • Удобная транспортировка благодаря наличию колес
        • Оснащен ресивером на 50 литров
        • Ременная система
        • Высокая производительность