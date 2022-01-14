Компрессор Remeza СБ4/С-50 LH20A
Арт. 718706
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Беларусь
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Родина бренда
|Беларусь
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Защита двигателя от перегрева
|Да
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр
- Компрессор Remeza Aircast СБ4/С-50.LH20A оснащен горизонтально расположенным ресивером на 50 литров для снижения колебаний. Предназначен для нагнетания воздуха в пневмоинструмент. Давление внутри ресивера и выходное давление контролируются благодаря двум имеющимся манометрам. Опорная ножка обеспечивает устойчивость конструкции
Преимущества
- Ременная передача компрессора Remeza Aircast СБ4/С-50.LH20A закрыта решеткой, что исключает попадание в привод посторонних предметов. Это делает работу безопаснее
- Агрегат оснащен манометрами для измерения давления в ресивере, а также рабочего давления, что позволяет контролировать весь рабочий процесс
- Наличие двух колес позволяет легко перемещать аппарат по рабочей площадке
- Функция защиты от перегрева
- Высокое выходное давление
- Оснащен ресивером на 50 литров
- Ременная система
- Высокая производительность