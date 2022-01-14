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Компрессор Remeza СБ4/С-50 LH20A
5.0
1
Найти аналог
Компрессоры
    Компрессор Remeza СБ4/С-50 LH20A
    Арт. 718706
    5.0
    1
    Компрессор Remeza СБ4/С-50 LH20A

      Компрессор Remeza СБ4/С-50 LH20A

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 718706
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Remeza
      Страна производства
      		Беларусь
      Родина бренда
      		Беларусь
      Защита двигателя от перегрева
      		Да
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Компрессор Remeza Aircast СБ4/С-50.LH20A оснащен горизонтально расположенным ресивером на 50 литров для снижения колебаний. Предназначен для нагнетания воздуха в пневмоинструмент. Давление внутри ресивера и выходное давление контролируются благодаря двум имеющимся манометрам. Опорная ножка обеспечивает устойчивость конструкции

        Преимущества

        • Ременная передача компрессора Remeza Aircast СБ4/С-50.LH20A закрыта решеткой, что исключает попадание в привод посторонних предметов. Это делает работу безопаснее
        • Агрегат оснащен манометрами для измерения давления в ресивере, а также рабочего давления, что позволяет контролировать весь рабочий процесс
        • Наличие двух колес позволяет легко перемещать аппарат по рабочей площадке
        • Функция защиты от перегрева
        • Высокое выходное давление
        • Оснащен ресивером на 50 литров
        • Ременная система
        • Высокая производительность