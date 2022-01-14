Компрессор Remeza СБ4/С-50 LH20A

Преимущества

Ременная передача компрессора Remeza Aircast СБ4/С-50.LH20A закрыта решеткой, что исключает попадание в привод посторонних предметов. Это делает работу безопаснее

Агрегат оснащен манометрами для измерения давления в ресивере, а также рабочего давления, что позволяет контролировать весь рабочий процесс

Наличие двух колес позволяет легко перемещать аппарат по рабочей площадке

Функция защиты от перегрева

Высокое выходное давление

Оснащен ресивером на 50 литров

Ременная система

Высокая производительность

Компрессор Remeza Aircast СБ4/С-50.LH20A оснащен горизонтально расположенным ресивером на 50 литров для снижения колебаний. Предназначен для нагнетания воздуха в пневмоинструмент. Давление внутри ресивера и выходное давление контролируются благодаря двум имеющимся манометрам. Опорная ножка обеспечивает устойчивость конструкции