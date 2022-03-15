Компрессор Remeza СБ4/С-50 V47A 8087810
Арт. X109901209
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Беларусь
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Родина бренда
|Беларусь
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Защита двигателя от перегрева
|Да
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр, большие колеса
- Компрессор Remeza СБ-4/С-50.V47A 8087810 - это однофазное оборудование мощностью 1500 Вт, используемое для обеспечения сжатым воздухом (давление 10 бар) различного пневмоинструмента (аэрографы, пневмошлифмашины, пневмодрели и т.п.) . Ременной привод компрессора обеспечивает ему долгий срок эксплуатации, высокую надежность, а также ресурсоёмкость и производительность. В конструкции устройства предусмотрена эргономичная рукоятка, позволяющая оператору передвигать аппарат по рабочей площадке без лишних усилий.
Преимущества
- В конструкции воздушного компрессора предусмотрены 2 обрезиненных колеса, обеспечивающих легкое передвижение оборудования, его плавный ход, а также сохранность покрытия (плитка, ламинат, линолеум)
- За счет демпферов максимально гасятся вибрации, неизбежно возникающие во время работы компрессора, что значительно увеличивает его срок службы
- Для комфортной работы пользователя все элементы контроля и управления компрессором Remeza СБ-4/С-50.V47A 8087810, такие как вентили регулировки давления и манометры, расположены в одном месте
- Работа от сети 220 В с частотой 50 Гц
- Простота эксплуатации
- Высокая производительность - 250 л/мин
- Высокое давление на выходе - 10 бар
- Эффективное охлаждение двигателя
- Высокопрочный корпус