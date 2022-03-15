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Компрессор Remeza СБ4/С-50 V47A 8087810
5.0
2
Найти аналог
Компрессоры
    Компрессор Remeza СБ4/С-50 V47A 8087810
    Арт. X109901209
    5.0
    2
    Компрессор Remeza СБ4/С-50 V47A 8087810

      Компрессор Remeza СБ4/С-50 V47A 8087810

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X109901209
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Remeza
      Страна производства
      		Беларусь
      Родина бренда
      		Беларусь
      Защита двигателя от перегрева
      		Да
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр, большие колеса
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Компрессор Remeza СБ-4/С-50.V47A 8087810 - это однофазное оборудование мощностью 1500 Вт, используемое для обеспечения сжатым воздухом (давление 10 бар) различного пневмоинструмента (аэрографы, пневмошлифмашины, пневмодрели и т.п.) . Ременной привод компрессора обеспечивает ему долгий срок эксплуатации, высокую надежность, а также ресурсоёмкость и производительность. В конструкции устройства предусмотрена эргономичная рукоятка, позволяющая оператору передвигать аппарат по рабочей площадке без лишних усилий.

        Преимущества

        • В конструкции воздушного компрессора предусмотрены 2 обрезиненных колеса, обеспечивающих легкое передвижение оборудования, его плавный ход, а также сохранность покрытия (плитка, ламинат, линолеум)
        • За счет демпферов максимально гасятся вибрации, неизбежно возникающие во время работы компрессора, что значительно увеличивает его срок службы
        • Для комфортной работы пользователя все элементы контроля и управления компрессором Remeza СБ-4/С-50.V47A 8087810, такие как вентили регулировки давления и манометры, расположены в одном месте
        • Работа от сети 220 В с частотой 50 Гц
        • Простота эксплуатации
        • Высокая производительность - 250 л/мин
        • Высокое давление на выходе - 10 бар
        • Эффективное охлаждение двигателя
        • Высокопрочный корпус