Компрессор Remeza СБ4/С-50 V47A 8087810

Преимущества

В конструкции воздушного компрессора предусмотрены 2 обрезиненных колеса, обеспечивающих легкое передвижение оборудования, его плавный ход, а также сохранность покрытия (плитка, ламинат, линолеум)

За счет демпферов максимально гасятся вибрации, неизбежно возникающие во время работы компрессора, что значительно увеличивает его срок службы

Для комфортной работы пользователя все элементы контроля и управления компрессором Remeza СБ-4/С-50.V47A 8087810, такие как вентили регулировки давления и манометры, расположены в одном месте

Работа от сети 220 В с частотой 50 Гц

Простота эксплуатации

Высокая производительность - 250 л/мин

Высокое давление на выходе - 10 бар

Эффективное охлаждение двигателя

Высокопрочный корпус



Компрессор Remeza СБ-4/С-50.V47A 8087810 - это однофазное оборудование мощностью 1500 Вт, используемое для обеспечения сжатым воздухом (давление 10 бар) различного пневмоинструмента (аэрографы, пневмошлифмашины, пневмодрели и т.п.) . Ременной привод компрессора обеспечивает ему долгий срок эксплуатации, высокую надежность, а также ресурсоёмкость и производительность. В конструкции устройства предусмотрена эргономичная рукоятка, позволяющая оператору передвигать аппарат по рабочей площадке без лишних усилий.