Компрессор с набором Сибртех КК-1500/24 Плюс 58038
Арт. О00000032973
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр
- Компрессор с набором СИБРТЕХ КК-1500/24 ПЛЮС 58038 - высокопроизводительный агрегат для нагнетания сжатого воздуха в пневмоинструмент. Модель широко применяется в авторемонтных мастерских, на СТО или строительных площадках. Два манометра позволяют контролировать давление на входе и на выходе. Ресивер покрыт краской устойчивой к коррозии
Преимущества
- Высокая производительность
- Небольшой вес
- Качественное исполнение
- Удобство перемещения по рабочей площадке
- Долгий срок службы