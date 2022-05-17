Преимущества

Высокая производительность

Небольшой вес

Качественное исполнение

Удобство перемещения по рабочей площадке

Долгий срок службы

Компрессор с набором СИБРТЕХ КК-1500/24 ПЛЮС 58038 - высокопроизводительный агрегат для нагнетания сжатого воздуха в пневмоинструмент. Модель широко применяется в авторемонтных мастерских, на СТО или строительных площадках. Два манометра позволяют контролировать давление на входе и на выходе. Ресивер покрыт краской устойчивой к коррозии