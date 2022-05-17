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Компрессор с набором Сибртех КК-1500/24 Плюс 58038
5.0
2
Найти аналог
Компрессоры
    Компрессор с набором Сибртех КК-1500/24 Плюс 58038
    Арт. О00000032973
    5.0
    2
    Компрессор с набором Сибртех КК-1500/24 Плюс 58038

      Компрессор с набором Сибртех КК-1500/24 Плюс 58038

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000032973
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Компрессор с набором СИБРТЕХ КК-1500/24 ПЛЮС 58038 - высокопроизводительный агрегат для нагнетания сжатого воздуха в пневмоинструмент. Модель широко применяется в авторемонтных мастерских, на СТО или строительных площадках. Два манометра позволяют контролировать давление на входе и на выходе. Ресивер покрыт краской устойчивой к коррозии

        Преимущества

        • Высокая производительность
        • Небольшой вес
        • Качественное исполнение
        • Удобство перемещения по рабочей площадке
        • Долгий срок службы