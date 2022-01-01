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Компрессор Fubag Smart Air
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Компрессоры
    Компрессор Fubag Smart Air
    Арт. fubag_262
    Компрессор Fubag Smart Air
    Компрессор Fubag Smart Air
    Компрессор Fubag Smart Air
      Компрессор Fubag Smart Air
      Компрессор Fubag Smart Air
      Компрессор Fubag Smart Air

      Компрессор Fubag Smart Air

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. fubag_262

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Универсальный многофункциональный набор для снабжения чистый сжатым воздухом. Подходит для накачки небольших изделий, продувки узких водопроводных труб и чистки поверхностей.

        Преимущества

        • Универсальный многофункциональный набор для снабжения чистый сжатым воздухом для накачки небольших изделий, продувки узких водопроводных труб, для чистки поверхности
        • Простота эксплуатации
        • Небольшие размеры
        • Низкий вес
        • Удобство при хранении и транспортировке
        • Долгий срок службы