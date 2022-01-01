Компрессор Fubag Smart Air
Арт. fubag_262
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр
- Универсальный многофункциональный набор для снабжения чистый сжатым воздухом. Подходит для накачки небольших изделий, продувки узких водопроводных труб и чистки поверхностей.
Преимущества
- Универсальный многофункциональный набор для снабжения чистый сжатым воздухом для накачки небольших изделий, продувки узких водопроводных труб, для чистки поверхности
- Простота эксплуатации
- Небольшие размеры
- Низкий вес
- Удобство при хранении и транспортировке
- Долгий срок службы