Компрессор Sturm AC 93103
Арт. X109901169
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|манометр
- Воздушный компрессор STURM(ШТУРМ) AC93103 используется в качестве источника питания для пневматического инструмента с суммарным потреблением сжатого воздуха 360 л/мин. Используется, в основном, в автосервисах и мастерских. Ресивер устройства имеет объем 100 л, что увеличивает рабочий цикл устройства. Оснащается колесами и трубчатой рукояткой для удобного перемещения агрегата.
Преимущества
- Предохранительный клапан
- Комплектуется манометрами для удобного контроля давления
- Небольшие габариты и вес
- Клапан для слива конденсата
- Два цилиндра
- Ременной привод
- Защитная решетка шкивови ремня
- Регулировка давления на выходе