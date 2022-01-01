Компрессор Sturm AC 93103

Воздушный компрессор STURM(ШТУРМ) AC93103 используется в качестве источника питания для пневматического инструмента с суммарным потреблением сжатого воздуха 360 л/мин. Используется, в основном, в автосервисах и мастерских. Ресивер устройства имеет объем 100 л, что увеличивает рабочий цикл устройства. Оснащается колесами и трубчатой рукояткой для удобного перемещения агрегата.

Преимущества