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Компрессор Sturm AC 93103
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Компрессоры
    Компрессор Sturm AC 93103
    Арт. X109901169
    Компрессор Sturm AC 93103
    Компрессор Sturm AC 93103
    Компрессор Sturm AC 93103
    Компрессор Sturm AC 93103
    Компрессор Sturm AC 93103
      Компрессор Sturm AC 93103
      Компрессор Sturm AC 93103
      Компрессор Sturm AC 93103
      Компрессор Sturm AC 93103
      Компрессор Sturm AC 93103

      Компрессор Sturm AC 93103

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X109901169

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		манометр
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Воздушный компрессор STURM(ШТУРМ) AC93103 используется в качестве источника питания для пневматического инструмента с суммарным потреблением сжатого воздуха 360 л/мин. Используется, в основном, в автосервисах и мастерских. Ресивер устройства имеет объем 100 л, что увеличивает рабочий цикл устройства. Оснащается колесами и трубчатой рукояткой для удобного перемещения агрегата.

        Преимущества

        • Предохранительный клапан
        • Комплектуется манометрами для удобного контроля давления
        • Небольшие габариты и вес
        • Клапан для слива конденсата
        • Два цилиндра
        • Ременной привод
        • Защитная решетка шкивови ремня
        • Регулировка давления на выходе