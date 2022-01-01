Компрессор Denzel LC 24-195 58072
Арт. mir-instrumenta_38530
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Защита двигателя от перегрева
|Да
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр, защита от перегрузок, автоматическое отключение по достижению заданного давления, спускной клапан
- Компрессор DENZEL предназначен для обеспечения сжатым атмосферным воздухом оборудования, аппаратуры и инструмента, применяемого в бытовых и профессиональных целях. Модель является оптимальным сочетанием эксплуатационных характеристик, высокого качества, практичности и долговечности.
Преимущества
- Работа без масла
- Защита от перегрева
- Предохранительный клапан высокого давления
- Коннекторы для быстрого подключения пневмоинструмента Rapid (Евро)
- Резиновые опоры для снижения вибрации