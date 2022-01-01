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Компрессор Denzel LC 24-195 58072
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Компрессоры
    Компрессор Denzel LC 24-195 58072
    Арт. mir-instrumenta_38530
    Компрессор Denzel LC 24-195 58072

      Компрессор Denzel LC 24-195 58072

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. mir-instrumenta_38530

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Защита двигателя от перегрева
      		Да
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр, защита от перегрузок, автоматическое отключение по достижению заданного давления, спускной клапан
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Компрессор DENZEL предназначен для обеспечения сжатым атмосферным воздухом оборудования, аппаратуры и инструмента, применяемого в бытовых и профессиональных целях. Модель является оптимальным сочетанием эксплуатационных характеристик, высокого качества, практичности и долговечности.

        Преимущества

        • Работа без масла
        • Защита от перегрева
        • Предохранительный клапан высокого давления
        • Коннекторы для быстрого подключения пневмоинструмента Rapid (Евро)
        • Резиновые опоры для снижения вибрации