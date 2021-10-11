Компрессор воздушный Denzel DC1500/24
Арт. О00000032958
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Защита двигателя от перегрева
|Да
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр, защитный кожух
- Компрессор Denzel DC1500/24 с производительностью на входе 220 л/мин обеспечивает подачу сжатого воздуха к пневмоинструменту, такому как: пневмогайковерт, пневмошлифмашина, пневмодрель. Эффективная система смазки позволяет использовать его при долговременных работах. Поэтому им можно пользоваться не только в загородном доме, но и на стройке, в мастерской или в гараже. Встроенные системы защиты значительно продлевают срок службы компрессора: при перегреве или коротком замыкании двигатель отключается автоматически
Преимущества
- Высокий ресурс компрессора обеспечивают качественные детали - чугунные цилиндр и коленвал
- Прилегающие поверхности картера проходят дополнительную механическую обработку и шлифовку для плотной стыковки деталей и предотвращения протечки масла
- Ресивер отличается повышенной надежностью за счет стальных листов толщиной 2,5 мм с прочными сварными швами
- Трубки воздушной магистрали выполнены с металлическими ребрами, что улучшает отвод тепла и охлаждение воздуха перед попаданием в ресивер
- Фильтр с бумажным картриджем создает минимальное сопротивление воздушному потоку, а уплотнитель не допускает подсосов воздуха
- Быстросъемный коннектор EURO (Rapid) позволяет легко подключать инструменты
- Полный контроль - благодаря 2 манометрам можно отслеживать давление в ресивере и в выходной магистрали
- Удобно сливать конденсат - слив расположен в нижней части ресивера. А на пробке предусмотрены упоры для пальцев, поэтому для ее откручивания не понадобится специальный инструмент
- Компрессор оснащен ручками и колесами для удобства перемещения по рабочей площадке