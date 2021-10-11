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Компрессор воздушный Denzel DC1500/24
5.0
1
Найти аналог
Компрессоры
    Компрессор воздушный Denzel DC1500/24
    Арт. О00000032958
    5.0
    1
    Компрессор воздушный Denzel DC1500/24

      Компрессор воздушный Denzel DC1500/24

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000032958
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Защита двигателя от перегрева
      		Да
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр, защитный кожух
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Компрессор Denzel DC1500/24 с производительностью на входе 220 л/мин обеспечивает подачу сжатого воздуха к пневмоинструменту, такому как: пневмогайковерт, пневмошлифмашина, пневмодрель. Эффективная система смазки позволяет использовать его при долговременных работах. Поэтому им можно пользоваться не только в загородном доме, но и на стройке, в мастерской или в гараже. Встроенные системы защиты значительно продлевают срок службы компрессора: при перегреве или коротком замыкании двигатель отключается автоматически

        Преимущества

        • Высокий ресурс компрессора обеспечивают качественные детали - чугунные цилиндр и коленвал
        • Прилегающие поверхности картера проходят дополнительную механическую обработку и шлифовку для плотной стыковки деталей и предотвращения протечки масла
        • Ресивер отличается повышенной надежностью за счет стальных листов толщиной 2,5 мм с прочными сварными швами
        • Трубки воздушной магистрали выполнены с металлическими ребрами, что улучшает отвод тепла и охлаждение воздуха перед попаданием в ресивер
        • Фильтр с бумажным картриджем создает минимальное сопротивление воздушному потоку, а уплотнитель не допускает подсосов воздуха
        • Быстросъемный коннектор EURO (Rapid) позволяет легко подключать инструменты
        • Полный контроль - благодаря 2 манометрам можно отслеживать давление в ресивере и в выходной магистрали
        • Удобно сливать конденсат - слив расположен в нижней части ресивера. А на пробке предусмотрены упоры для пальцев, поэтому для ее откручивания не понадобится специальный инструмент
        • Компрессор оснащен ручками и колесами для удобства перемещения по рабочей площадке