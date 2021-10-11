Компрессор воздушный Denzel DC1500/24

Преимущества

Высокий ресурс компрессора обеспечивают качественные детали - чугунные цилиндр и коленвал

Прилегающие поверхности картера проходят дополнительную механическую обработку и шлифовку для плотной стыковки деталей и предотвращения протечки масла

Ресивер отличается повышенной надежностью за счет стальных листов толщиной 2,5 мм с прочными сварными швами

Трубки воздушной магистрали выполнены с металлическими ребрами, что улучшает отвод тепла и охлаждение воздуха перед попаданием в ресивер

Фильтр с бумажным картриджем создает минимальное сопротивление воздушному потоку, а уплотнитель не допускает подсосов воздуха

Быстросъемный коннектор EURO (Rapid) позволяет легко подключать инструменты

Полный контроль - благодаря 2 манометрам можно отслеживать давление в ресивере и в выходной магистрали

Удобно сливать конденсат - слив расположен в нижней части ресивера. А на пробке предусмотрены упоры для пальцев, поэтому для ее откручивания не понадобится специальный инструмент

Компрессор оснащен ручками и колесами для удобства перемещения по рабочей площадке

Компрессор Denzel DC1500/24 с производительностью на входе 220 л/мин обеспечивает подачу сжатого воздуха к пневмоинструменту, такому как: пневмогайковерт, пневмошлифмашина, пневмодрель. Эффективная система смазки позволяет использовать его при долговременных работах. Поэтому им можно пользоваться не только в загородном доме, но и на стройке, в мастерской или в гараже. Встроенные системы защиты значительно продлевают срок службы компрессора: при перегреве или коротком замыкании двигатель отключается автоматически