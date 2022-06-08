Воздушный компрессор Denzel DK1500/24 Х-Pro 58063

Преимущества

Воздушный компрессор DENZEL DK1500/24,Х-PRO 1,5 кВт, 230 л/мин, 24 л 58063 имеет 2 манометра для контроля давления сжатого воздуха

Для работы аппарата необходимо переменное напряжение 230 В и частотой 50 Гц

Есть реле давления, который осуществляет запуск/остановку в зависимости от настроек

Есть защитный клапан

Функция автозапуска при понижении давления в ресивере ниже 6 атмосфер

Прочный металлический корпус

Низкий уровень шума во время работы

Подходит для бытовых и профессиональных целей

Воздушный компрессор DENZEL DK1500/24,Х-PRO 1,5 кВт, 230 л/мин, 24 л 58063 используется для производства сжатого воздуха и обеспечения им пневмооборудования и инструментов. Подходит для эксплуатации в бытовых целях, а также при ремонтных работах. Компрессор имеет производительность 230 литров в минуту. Есть транспортировочные колеса, что делает удобным его перемещение по рабочей площадке