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Воздушный компрессор Denzel DK1500/24 Х-Pro 58063
5.0
2
Найти аналог
Компрессоры
    Воздушный компрессор Denzel DK1500/24 Х-Pro 58063
    Арт. О00000021093
    5.0
    2
    Воздушный компрессор Denzel DK1500/24 Х-Pro 58063
    Воздушный компрессор Denzel DK1500/24 Х-Pro 58063
    Воздушный компрессор Denzel DK1500/24 Х-Pro 58063
    Воздушный компрессор Denzel DK1500/24 Х-Pro 58063
    Воздушный компрессор Denzel DK1500/24 Х-Pro 58063
    Воздушный компрессор Denzel DK1500/24 Х-Pro 58063
    Воздушный компрессор Denzel DK1500/24 Х-Pro 58063
    Воздушный компрессор Denzel DK1500/24 Х-Pro 58063
    Воздушный компрессор Denzel DK1500/24 Х-Pro 58063
    Воздушный компрессор Denzel DK1500/24 Х-Pro 58063
      Воздушный компрессор Denzel DK1500/24 Х-Pro 58063
      Воздушный компрессор Denzel DK1500/24 Х-Pro 58063
      Воздушный компрессор Denzel DK1500/24 Х-Pro 58063
      Воздушный компрессор Denzel DK1500/24 Х-Pro 58063
      Воздушный компрессор Denzel DK1500/24 Х-Pro 58063
      Воздушный компрессор Denzel DK1500/24 Х-Pro 58063
      Воздушный компрессор Denzel DK1500/24 Х-Pro 58063
      Воздушный компрессор Denzel DK1500/24 Х-Pro 58063
      Воздушный компрессор Denzel DK1500/24 Х-Pro 58063
      Воздушный компрессор Denzel DK1500/24 Х-Pro 58063

      Воздушный компрессор Denzel DK1500/24 Х-Pro 58063

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000021093
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Малошумный
      		Нет
      Габариты, мм
      		600x300x580
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		220, 230
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Воздушный компрессор DENZEL DK1500/24,Х-PRO 1,5 кВт, 230 л/мин, 24 л 58063 используется для производства сжатого воздуха и обеспечения им пневмооборудования и инструментов. Подходит для эксплуатации в бытовых целях, а также при ремонтных работах. Компрессор имеет производительность 230 литров в минуту. Есть транспортировочные колеса, что делает удобным его перемещение по рабочей площадке

        Преимущества

        • Воздушный компрессор DENZEL DK1500/24,Х-PRO 1,5 кВт, 230 л/мин, 24 л 58063 имеет 2 манометра для контроля давления сжатого воздуха
        • Для работы аппарата необходимо переменное напряжение 230 В и частотой 50 Гц
        • Есть реле давления, который осуществляет запуск/остановку в зависимости от настроек
        • Есть защитный клапан
        • Функция автозапуска при понижении давления в ресивере ниже 6 атмосфер
        • Прочный металлический корпус
        • Низкий уровень шума во время работы
        • Подходит для бытовых и профессиональных целей