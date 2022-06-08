Воздушный компрессор Denzel DK1500/24 Х-Pro 58063
Арт. О00000021093
Характеристики
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Производитель
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Малошумный
|Нет
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Габариты, мм
|600x300x580
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|220, 230
- Воздушный компрессор DENZEL DK1500/24,Х-PRO 1,5 кВт, 230 л/мин, 24 л 58063 используется для производства сжатого воздуха и обеспечения им пневмооборудования и инструментов. Подходит для эксплуатации в бытовых целях, а также при ремонтных работах. Компрессор имеет производительность 230 литров в минуту. Есть транспортировочные колеса, что делает удобным его перемещение по рабочей площадке
Преимущества
- Воздушный компрессор DENZEL DK1500/24,Х-PRO 1,5 кВт, 230 л/мин, 24 л 58063 имеет 2 манометра для контроля давления сжатого воздуха
- Для работы аппарата необходимо переменное напряжение 230 В и частотой 50 Гц
- Есть реле давления, который осуществляет запуск/остановку в зависимости от настроек
- Есть защитный клапан
- Функция автозапуска при понижении давления в ресивере ниже 6 атмосфер
- Прочный металлический корпус
- Низкий уровень шума во время работы
- Подходит для бытовых и профессиональных целей