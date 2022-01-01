Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Воздушный компрессор Denzel DK1800/50,Х-PRO 58068
Найти аналог
Компрессоры
    Воздушный компрессор Denzel DK1800/50,Х-PRO 58068
    Арт. mir-instrumenta_44578
    Воздушный компрессор Denzel DK1800/50,Х-PRO 58068
    Воздушный компрессор Denzel DK1800/50,Х-PRO 58068
    Воздушный компрессор Denzel DK1800/50,Х-PRO 58068
    Воздушный компрессор Denzel DK1800/50,Х-PRO 58068
    Воздушный компрессор Denzel DK1800/50,Х-PRO 58068
    Воздушный компрессор Denzel DK1800/50,Х-PRO 58068
    Воздушный компрессор Denzel DK1800/50,Х-PRO 58068
    Воздушный компрессор Denzel DK1800/50,Х-PRO 58068
    Воздушный компрессор Denzel DK1800/50,Х-PRO 58068
      Воздушный компрессор Denzel DK1800/50,Х-PRO 58068
      Воздушный компрессор Denzel DK1800/50,Х-PRO 58068
      Воздушный компрессор Denzel DK1800/50,Х-PRO 58068
      Воздушный компрессор Denzel DK1800/50,Х-PRO 58068
      Воздушный компрессор Denzel DK1800/50,Х-PRO 58068
      Воздушный компрессор Denzel DK1800/50,Х-PRO 58068
      Воздушный компрессор Denzel DK1800/50,Х-PRO 58068
      Воздушный компрессор Denzel DK1800/50,Х-PRO 58068
      Воздушный компрессор Denzel DK1800/50,Х-PRO 58068

      Воздушный компрессор Denzel DK1800/50,Х-PRO 58068

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. mir-instrumenta_44578

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Малошумный
      		Нет
      Габариты, мм
      		700x390x660
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		220, 230
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Компрессор пневматический торговой марки DENZEL предназначен для обеспечения сжатым атмосферным воздухом оборудования, аппаратуры и инструмента, применяемого в бытовых целях. Использование компрессора позволяет значительно сэкономить электроэнергию, а также повысить эффективность работы. Компрессор способен производить 280 л/мин сжатого до 8 атм воздуха, который нагнетается в ресивер общим объемом 50 литров. Для работы аппарата необходимо переменное напряжение 230 В и частотой 50 Гц. Компрессор снабжен следующими средствами контроля, управления и защиты: манометром для контроля давления сжатого воздуха, реле давления, осуществляющим запуск/остановку в зависимости от настроек, защитным клапаном, функцией автозапуска при понижении давления в ресивере ниже 6 атм.

        Преимущества

        • Напряжение питания 230 В
        • Двигатель асинхронный однофазный
        • Манометр для контроля давления сжатого воздуха
        • Реле давления, осуществляющим запуск/остановку в зависимости от настроек
        • Защитный клапан
        • Функция автозапуска при понижении давления в ресивере ниже 6 атм
        • Простота и удобство перемещения
        • Эффективная система смазки
        • Защита от перегрева
        • Защита от перегрузки
        • Предохранительный клапан высокого давления
        • Коннекторы для быстрого подключения пневмоинструмента Rapid (Евро)
        • Резиновые опоры для снижения вибрации
        • Металлические воздушные фильтры с бумажным картриджем