Компрессор воздушный Denzel DKV2200/50, Х-PRO
Арт. mir-instrumenta_44579
Характеристики
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Производитель
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Малошумный
|Нет
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Габариты, мм
|780x380x670
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|220
- Компрессор пневматический торговой марки DENZEL предназначен для обеспечения сжатым атмосферным воздухом оборудования, аппаратуры и инструмента, применяемого в бытовых целях. Использование компрессора позволяет значительно сэкономить электроэнергию, а также повысить эффективность работы. Компрессор снабжен следующими средствами контроля, управления и защиты: манометром для контроля давления сжатого воздуха, реле давления, осуществляющим запуск/остановку в зависимости от настроек, защитным клапаном, функцией автозапуска при понижении давления в ресивере ниже 6 атм.
Преимущества
- Двигатель асинхронный однофазный
- Манометр для контроля давления сжатого воздуха
- Реле давления, осуществляющим запуск/остановку в зависимости от настроек
- Защитный клапан
- Функция автозапуска при понижении давления в ресивере ниже 6 атм
- Простота и удобство перемещения
- Чугунный цилиндр с большими ребрами охлаждения
- Динамически сбалансированный вал из литого чугуна
- Эффективная система смазки
- Защита от перегрева
- Защита от перегрузки
- Предохранительный клапан высокого давления
- Коннекторы для быстрого подключения пневмоинструмента Rapid (Евро)
- Резиновые опоры для снижения вибрации
- Металлические воздушные фильтры с бумажным картриджем