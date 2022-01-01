Компрессор воздушный Denzel PC 2/100-400, Х-PRO

Компрессор DENZEL предназначен для обеспечения сжатым атмосферным воздухом оборудования, аппаратуры и инструмента, применяемого в бытовых и профессиональных целях. Модель является оптимальным сочетанием эксплуатационных характеристик, высокого качества, практичности и долговечности.

Преимущества

Двигатель асинхронный однофазный

Манометр для контроля давления сжатого воздуха

Реле давления, осуществляющим запуск/остановку в зависимости от настроек

Защитный клапан

Функция автозапуска при понижении давления в ресивере ниже 6 атм

Ременная передача компрессора закрыта решеткой

Простота и удобство перемещения

Ременный привод

Шкив со специальными лопастями для эффективного охлаждения

Чугунные цилиндры с большими ребрами охлаждения

Динамически сбалансированный вал из литого чугуна

Защита от перегрузки

Предохранительный клапан высокого давления

Два манометра

Коннекторы для быстрого подключения пневмоинструмента

Резиновые опоры для снижения вибрации

Штуцер для подключения дополнительного ресивера



