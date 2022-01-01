Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Компрессор воздушный Denzel PC 50-260
Найти аналог
Компрессоры
    Компрессор воздушный Denzel PC 50-260
    Арт. mir-instrumenta_38531
    Компрессор воздушный Denzel PC 50-260
    Компрессор воздушный Denzel PC 50-260
    Компрессор воздушный Denzel PC 50-260
    Компрессор воздушный Denzel PC 50-260
      Компрессор воздушный Denzel PC 50-260
      Компрессор воздушный Denzel PC 50-260
      Компрессор воздушный Denzel PC 50-260
      Компрессор воздушный Denzel PC 50-260

      Компрессор воздушный Denzel PC 50-260

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. mir-instrumenta_38531

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Защита двигателя от перегрева
      		Да
      Особенности
      		манометр
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Компрессор DENZEL предназначен для обеспечения сжатым атмосферным воздухом оборудования, аппаратуры и инструмента, применяемого в бытовых и профессиональных целях. Модель является оптимальным сочетанием эксплуатационных характеристик, высокого качества, практичности и долговечности.

        Преимущества

        • Двигатель асинхронный однофазный
        • Манометр для контроля давления сжатого воздуха
        • Реле давления, осуществляющим запуск/остановку в зависимости от настроек
        • Защитный клапан
        • Функция автозапуска при понижении давления в ресивере ниже 6 атм
        • Простота и удобство перемещения
        • Эффективная система смазки
        • Защита от перегрева
        • Защита от перегрузки
        • Предохранительный клапан высокого давления.
        • Коннекторы для быстрого подключения пневмоинструмента Rapid (Евро).
        • Резиновые опоры для снижения вибрации.Н