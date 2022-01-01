Компрессор воздушный Denzel PC 50-260
Арт. mir-instrumenta_38531
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Защита двигателя от перегрева
|Да
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Особенности
|манометр
- Компрессор DENZEL предназначен для обеспечения сжатым атмосферным воздухом оборудования, аппаратуры и инструмента, применяемого в бытовых и профессиональных целях. Модель является оптимальным сочетанием эксплуатационных характеристик, высокого качества, практичности и долговечности.
Преимущества
- Двигатель асинхронный однофазный
- Манометр для контроля давления сжатого воздуха
- Реле давления, осуществляющим запуск/остановку в зависимости от настроек
- Защитный клапан
- Функция автозапуска при понижении давления в ресивере ниже 6 атм
- Простота и удобство перемещения
- Эффективная система смазки
- Защита от перегрева
- Защита от перегрузки
- Предохранительный клапан высокого давления.
- Коннекторы для быстрого подключения пневмоинструмента Rapid (Евро).
- Резиновые опоры для снижения вибрации.Н