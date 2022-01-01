Компрессор воздушный Denzel PC 50-260

Компрессор DENZEL предназначен для обеспечения сжатым атмосферным воздухом оборудования, аппаратуры и инструмента, применяемого в бытовых и профессиональных целях. Модель является оптимальным сочетанием эксплуатационных характеристик, высокого качества, практичности и долговечности.

Преимущества