Компрессор воздушный Denzel DC1500/50, 1.5 кВт
Арт. О00000032959
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Защита двигателя от перегрева
|Да
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр, защитный кожух
- Экономичный 1,5 кВт компрессор Denzel DC1500/50 используется для подачи сжатого воздуха к пневмоинструменту, такому как: пневмогайковерт, пневмодрель, пневмостеплер, пневмозубило. Благодаря специальному компрессорному маслу, которое снижает износ деталей, компрессор подходит для профессиональных работ в автомастерской, в гараже или на стройке. Долгий срок службы обеспечивает система защиты, которая при перегреве или коротком замыкании отключит двигатель, чтобы не допустить его поломки
Преимущества
- Используются качественные и надежные комплектующие, увеличивающие срок службы компрессора: чугунные цилиндр и коленчатый вал
- Исключение протечек масла - прилегающие поверхности картера проходят дополнительную механическую обработку и шлифовку
- Ресивер выполнен из стальных листов толщиной 2,3 мм с прочными сварными швами, что повышает его срок службы
- Оребренные трубки воздуховода лучше отводят тепло
- Компрессор работает без потери мощности - фильтр с бумажным картриджем создает минимальное сопротивление воздушному потоку
- Благодаря уплотнителю на фильтре в ресивер поступает только очищенный воздух
- Разъем EURO (Rapid) позволяет легко и быстро подключать оборудование
- Компрессор имеет два манометра для удобства контроля давления в пневмолинии и в ресивере
- Удобные подпальцевые упоры на пробке для слива конденсата позволяют легко ее откручивать без применения дополнительного инструмента
- Рукоятка и колеса на корпусе обеспечивают удобство транспортировки компрессора