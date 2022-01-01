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Компрессор воздушный Denzel DC1500/50, 1.5 кВт
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Компрессоры
    Компрессор воздушный Denzel DC1500/50, 1.5 кВт
    Арт. О00000032959
    Компрессор воздушный Denzel DC1500/50, 1.5 кВт
    Компрессор воздушный Denzel DC1500/50, 1.5 кВт
    Компрессор воздушный Denzel DC1500/50, 1.5 кВт
    Компрессор воздушный Denzel DC1500/50, 1.5 кВт
    Компрессор воздушный Denzel DC1500/50, 1.5 кВт
    Компрессор воздушный Denzel DC1500/50, 1.5 кВт
    Компрессор воздушный Denzel DC1500/50, 1.5 кВт
    Компрессор воздушный Denzel DC1500/50, 1.5 кВт
    Компрессор воздушный Denzel DC1500/50, 1.5 кВт
      Компрессор воздушный Denzel DC1500/50, 1.5 кВт
      Компрессор воздушный Denzel DC1500/50, 1.5 кВт
      Компрессор воздушный Denzel DC1500/50, 1.5 кВт
      Компрессор воздушный Denzel DC1500/50, 1.5 кВт
      Компрессор воздушный Denzel DC1500/50, 1.5 кВт
      Компрессор воздушный Denzel DC1500/50, 1.5 кВт
      Компрессор воздушный Denzel DC1500/50, 1.5 кВт
      Компрессор воздушный Denzel DC1500/50, 1.5 кВт
      Компрессор воздушный Denzel DC1500/50, 1.5 кВт

      Компрессор воздушный Denzel DC1500/50, 1.5 кВт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000032959

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Защита двигателя от перегрева
      		Да
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр, защитный кожух
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Экономичный 1,5 кВт компрессор Denzel DC1500/50 используется для подачи сжатого воздуха к пневмоинструменту, такому как: пневмогайковерт, пневмодрель, пневмостеплер, пневмозубило. Благодаря специальному компрессорному маслу, которое снижает износ деталей, компрессор подходит для профессиональных работ в автомастерской, в гараже или на стройке. Долгий срок службы обеспечивает система защиты, которая при перегреве или коротком замыкании отключит двигатель, чтобы не допустить его поломки

        Преимущества

        • Используются качественные и надежные комплектующие, увеличивающие срок службы компрессора: чугунные цилиндр и коленчатый вал
        • Исключение протечек масла - прилегающие поверхности картера проходят дополнительную механическую обработку и шлифовку
        • Ресивер выполнен из стальных листов толщиной 2,3 мм с прочными сварными швами, что повышает его срок службы
        • Оребренные трубки воздуховода лучше отводят тепло
        • Компрессор работает без потери мощности - фильтр с бумажным картриджем создает минимальное сопротивление воздушному потоку
        • Благодаря уплотнителю на фильтре в ресивер поступает только очищенный воздух
        • Разъем EURO (Rapid) позволяет легко и быстро подключать оборудование
        • Компрессор имеет два манометра для удобства контроля давления в пневмолинии и в ресивере
        • Удобные подпальцевые упоры на пробке для слива конденсата позволяют легко ее откручивать без применения дополнительного инструмента
        • Рукоятка и колеса на корпусе обеспечивают удобство транспортировки компрессора