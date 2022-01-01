Компрессор воздушный Denzel DC1500/50, 1.5 кВт

Преимущества

Используются качественные и надежные комплектующие, увеличивающие срок службы компрессора: чугунные цилиндр и коленчатый вал

Исключение протечек масла - прилегающие поверхности картера проходят дополнительную механическую обработку и шлифовку

Ресивер выполнен из стальных листов толщиной 2,3 мм с прочными сварными швами, что повышает его срок службы

Оребренные трубки воздуховода лучше отводят тепло

Компрессор работает без потери мощности - фильтр с бумажным картриджем создает минимальное сопротивление воздушному потоку

Благодаря уплотнителю на фильтре в ресивер поступает только очищенный воздух

Разъем EURO (Rapid) позволяет легко и быстро подключать оборудование

Компрессор имеет два манометра для удобства контроля давления в пневмолинии и в ресивере

Удобные подпальцевые упоры на пробке для слива конденсата позволяют легко ее откручивать без применения дополнительного инструмента

Рукоятка и колеса на корпусе обеспечивают удобство транспортировки компрессора

Экономичный 1,5 кВт компрессор Denzel DC1500/50 используется для подачи сжатого воздуха к пневмоинструменту, такому как: пневмогайковерт, пневмодрель, пневмостеплер, пневмозубило. Благодаря специальному компрессорному маслу, которое снижает износ деталей, компрессор подходит для профессиональных работ в автомастерской, в гараже или на стройке. Долгий срок службы обеспечивает система защиты, которая при перегреве или коротком замыкании отключит двигатель, чтобы не допустить его поломки