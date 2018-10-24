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Масляный компрессор Земляк КМК-1600/24 (с набором пневмоинструмента Калибр-НП-6)
5.0
3
Найти аналог
Компрессоры
    Масляный компрессор Земляк КМК-1600/24 (с набором пневмоинструмента Калибр-НП-6)
    Арт. Ю00000020688
    5.0
    3
    Масляный компрессор Земляк КМК-1600/24 (с набором пневмоинструмента Калибр-НП-6)

      Масляный компрессор Земляк КМК-1600/24 (с набором пневмоинструмента Калибр-НП-6)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000020688
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Калибр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр, большие колеса
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Масляный компрессор Калибр КМК-1600/24 предназначен для вырабатывания сжатого воздуха и обеспечение им пневмоинструментов. Предназначен для бытового использования, например для покраски различных изделий. Агрегат оснащен двигателем мощностью 1600 Вт и ресивером объемом 24 литра. Производительность данного компрессора - 206 л/мин. Колеса и рукоятка облегчают транспортировку компрессора

        Преимущества

        • Мощный и надежный двигатель
        • Небольшие габариты и вес обеспечивают удобную транспортировку компрессора
        • Экономичность работы агрегата
        • Манометры - для контроля давления в ресивере и на выходе
        • Рукоятка делает передвижение агрегата более удобным