Масляный компрессор Земляк КМК-1600/24 (с набором пневмоинструмента Калибр-НП-6)
Арт. Ю00000020688
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр, большие колеса
- Масляный компрессор Калибр КМК-1600/24 предназначен для вырабатывания сжатого воздуха и обеспечение им пневмоинструментов. Предназначен для бытового использования, например для покраски различных изделий. Агрегат оснащен двигателем мощностью 1600 Вт и ресивером объемом 24 литра. Производительность данного компрессора - 206 л/мин. Колеса и рукоятка облегчают транспортировку компрессора
Преимущества
- Мощный и надежный двигатель
- Небольшие габариты и вес обеспечивают удобную транспортировку компрессора
- Экономичность работы агрегата
- Манометры - для контроля давления в ресивере и на выходе
- Рукоятка делает передвижение агрегата более удобным