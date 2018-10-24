Масляный компрессор Земляк КМК-1600/24 (с набором пневмоинструмента Калибр-НП-6)

Преимущества

Мощный и надежный двигатель

Небольшие габариты и вес обеспечивают удобную транспортировку компрессора

Экономичность работы агрегата

Манометры - для контроля давления в ресивере и на выходе

Рукоятка делает передвижение агрегата более удобным

Масляный компрессор Калибр КМК-1600/24 предназначен для вырабатывания сжатого воздуха и обеспечение им пневмоинструментов. Предназначен для бытового использования, например для покраски различных изделий. Агрегат оснащен двигателем мощностью 1600 Вт и ресивером объемом 24 литра. Производительность данного компрессора - 206 л/мин. Колеса и рукоятка облегчают транспортировку компрессора