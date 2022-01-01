Преимущества

Давление - от 10 до 14 атм

Высокая производительность - 840 (646) л/мин

Мощный привод - от 4 до 5.5 кВт

Обороты - 1215 об/мин

Используется в компрессорах Fini BK

Высокое качество сборки FINI BK 119 333394

Долгий срок службы

Компрессорная головка FINI BK 119 служит для нагнетания воздуха в ресивер для последующего использования. Благодаря большим ребрам охлаждения и вентилятору вероятность перегрева изделия исключается