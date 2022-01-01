Компрессорная головка FINI BK 119
Арт. rutector_100333394
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|головка компрессорная
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Производительность, л/мин
|840
- Компрессорная головка FINI BK 119 служит для нагнетания воздуха в ресивер для последующего использования. Благодаря большим ребрам охлаждения и вентилятору вероятность перегрева изделия исключается
Преимущества
- Давление - от 10 до 14 атм
- Высокая производительность - 840 (646) л/мин
- Мощный привод - от 4 до 5.5 кВт
- Обороты - 1215 об/мин
- Используется в компрессорах Fini BK
- Высокое качество сборки FINI BK 119 333394
- Долгий срок службы