Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Компрессорная головка FINI BK 119
Найти аналог
Компрессорные головки
    Компрессорная головка FINI BK 119
    Арт. rutector_100333394
    Компрессорная головка FINI BK 119
    Компрессорная головка FINI BK 119
      Компрессорная головка FINI BK 119
      Компрессорная головка FINI BK 119

      Компрессорная головка FINI BK 119

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. rutector_100333394

      Характеристики

      Производитель
      		Fini
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		головка компрессорная
      Производительность, л/мин
      		840
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Компрессорная головка FINI BK 119 служит для нагнетания воздуха в ресивер для последующего использования. Благодаря большим ребрам охлаждения и вентилятору вероятность перегрева изделия исключается

        Преимущества

        • Давление - от 10 до 14 атм
        • Высокая производительность - 840 (646) л/мин
        • Мощный привод - от 4 до 5.5 кВт
        • Обороты - 1215 об/мин
        • Используется в компрессорах Fini BK
        • Высокое качество сборки FINI BK 119 333394
        • Долгий срок службы