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Очиститель стекол Ярпена AntiМошка, 1 л
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Омыватели стекол
    Очиститель стекол Ярпена AntiМошка, 1 л
    Арт. О00000003243
    Очиститель стекол Ярпена AntiМошка, 1 л

      Очиститель стекол Ярпена AntiМошка, 1 л

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000003243

      Характеристики

      Производитель
      		Ярпена
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		стеклоомыватель летний
      Объем, л
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Очиститель стекол ЯрПена AntiМошка 1 л, концентрат 1:10 – средство для удаления различных загрязнений со стекол автомобиля в летний период. Эффективно справляется со следами насекомых и смолы, масляной пленкой и дорожной грязью. Жидкость не наносит вреда лакокрасочному покрытию кузова, нейтрально к резиновым и пластиковым деталям. Разводится водой в пропорции 1:10, готовый раствор заливается в бачок стеклоомывателя.