Очиститель стекол ЯрПена AntiМошка 1 л, концентрат 1:10 – средство для удаления различных загрязнений со стекол автомобиля в летний период. Эффективно справляется со следами насекомых и смолы, масляной пленкой и дорожной грязью. Жидкость не наносит вреда лакокрасочному покрытию кузова, нейтрально к резиновым и пластиковым деталям. Разводится водой в пропорции 1:10, готовый раствор заливается в бачок стеклоомывателя.