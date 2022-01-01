Концентрат СОЖ Синапол ТУ 0254-009-44994042-2012
Арт. X131441
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Чехия
|
Родина бренда
|Чехия
|
Тип
|масло
|
Объем, мл
|5000
- Концентрат СОЖ Синапол ТУ 0254-009-44994042-2012 - применяется для приготовления водной эмульсии, применяемой в металлообработке, резке камня как смазочно-охлаждающая жидкость. Внешне выглядит, как густая жидкость, окрашенная в коричневый цвет
Преимущества
- Отсутствие в составе ядовитых веществ
- Легкая утилизация
- Наличие антикоррозионных свойств
- Значительное повышение эффективности обработки металлов
- Устойчивость к температурным перепадам
- Возможность длительного хранения
- Температура хранения: от –30 до +40° С