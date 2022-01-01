Преимущества

Отсутствие в составе ядовитых веществ

Легкая утилизация

Наличие антикоррозионных свойств

Значительное повышение эффективности обработки металлов

Устойчивость к температурным перепадам

Возможность длительного хранения

Температура хранения: от –30 до +40° С

Концентрат СОЖ Синапол ТУ 0254-009-44994042-2012 - применяется для приготовления водной эмульсии, применяемой в металлообработке, резке камня как смазочно-охлаждающая жидкость. Внешне выглядит, как густая жидкость, окрашенная в коричневый цвет