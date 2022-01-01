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Концентрат СОЖ Синапол ТУ 0254-009-44994042-2012
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Универсальные смазки
    Концентрат СОЖ Синапол ТУ 0254-009-44994042-2012
    Арт. X131441
    Концентрат СОЖ Синапол ТУ 0254-009-44994042-2012

      Концентрат СОЖ Синапол ТУ 0254-009-44994042-2012

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131441

      Характеристики

      Производитель
      		Proma
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		Чехия
      Тип
      		масло
      Объем, мл
      		5000
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Концентрат СОЖ Синапол ТУ 0254-009-44994042-2012 - применяется для приготовления водной эмульсии, применяемой в металлообработке, резке камня как смазочно-охлаждающая жидкость. Внешне выглядит, как густая жидкость, окрашенная в коричневый цвет

        Преимущества

        • Отсутствие в составе ядовитых веществ
        • Легкая утилизация
        • Наличие антикоррозионных свойств
        • Значительное повышение эффективности обработки металлов
        • Устойчивость к температурным перепадам
        • Возможность длительного хранения
        • Температура хранения: от –30 до +40° С