Концевая фреза для скругления углов Dremel Trio 2.615.T61.5JA
Арт. X1319051710
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Вид
|концевая
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Диаметр хвостовика, мм
|4.8
- Концевая фреза для скругления углов Dremel TRIO™ 2.615.T61.5JA для фрезерования дерева и других мягких материалов. Специальные насадки для использования только с Dremel Trio. Предназначена для твердой и мягкой древесины, пластмассы, органического стекла, резины, угля.
Преимущества
- Изготовлен из быстрорежущей стали
- Надежность
- Высокая прочность
- Износостойкость
- Длительный срок службы