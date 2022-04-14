Преимущества

Изготовлен из быстрорежущей стали

Надежность

Высокая прочность

Износостойкость

Длительный срок службы

Концевая фреза для скругления углов Dremel TRIO™ 2.615.T61.5JA для фрезерования дерева и других мягких материалов. Специальные насадки для использования только с Dremel Trio. Предназначена для твердой и мягкой древесины, пластмассы, органического стекла, резины, угля.