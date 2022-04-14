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Концевая фреза для скругления углов Dremel Trio 2.615.T61.5JA
5.0
1
Найти аналог
Концевые фрезы
    Концевая фреза для скругления углов Dremel Trio 2.615.T61.5JA
    Арт. X1319051710
    5.0
    1
    Концевая фреза для скругления углов Dremel Trio 2.615.T61.5JA

      Концевая фреза для скругления углов Dremel Trio 2.615.T61.5JA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1319051710
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Dremel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Вид
      		концевая
      Диаметр хвостовика, мм
      		4.8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Концевая фреза для скругления углов Dremel TRIO™ 2.615.T61.5JA для фрезерования дерева и других мягких материалов. Специальные насадки для использования только с Dremel Trio. Предназначена для твердой и мягкой древесины, пластмассы, органического стекла, резины, угля.

        Преимущества

        • Изготовлен из быстрорежущей стали
        • Надежность
        • Высокая прочность
        • Износостойкость
        • Длительный срок службы