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Конденсаторное пусковое устройство нового поколения Aurora ATOM 1750
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Пуско-зарядные устройства
    Конденсаторное пусковое устройство нового поколения Aurora ATOM 1750
    Арт. aurora_40382
    Конденсаторное пусковое устройство нового поколения Aurora ATOM 1750

      Конденсаторное пусковое устройство нового поколения Aurora ATOM 1750

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. aurora_40382

      Характеристики

      Производитель
      		Aurora
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип индикации
      		дисплей
      Для грузового автомобиля
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Конденсаторное пусковое устройство Aurora ATOM 1750 ULTRA CAPACITOR 20363 обладает системой конденсаторов, которая может запускать автомобиль несколько сот тысяч раз. В отличие от базовых моделей с аккумулятором, данный тип ПУ обладает большим ресурсом: до 100 тысяч полных циклов зарядки-разрядки. Диапазон температур составляет от -20 до +60 градусов. Значительная прочность устройства также упрощает эксплуатацию - имеется противоударный бампер, который выдерживает даже значительные нагрузки. Время зарядки конденсаторов не превышает 20 минут. В зависимости от типа зарядки (автомобильного аккумулятора, через прикуриватель, от внутренней батареи, через USB-порт) время варьируется от 45 секунд до 20 минут. Высокие параметры пускового тока позволяют запускать различные транспортные средства

        Преимущества

        • Стабильная работа в сильные морозы
        • Четыре способа зарядки конденсаторов от 45 секунд
        • Огромный ресурс – более 100 000 циклов заряд-разряд
        • Диагностика состояния аккумулятора автомобиля
        • «Умные» пусковые кабели
        • Встроенная резервная литиевая батарея 6000 мА/ч
        • Яркий LED-фонарь с несколькими режимами работы
        • Легкий, мобильный в перемещении
        • Защитный резиновый бампер по периметру
        • Автоматическое включение защиты от переполюсовки при неправильном подключении к клеммам аккумулятора
        • После запуска двигателя прекращается подача тока на устройство
        • Через адаптер USB 5В, 2А можно подключить устройство к сети 220В или к пауэр банку. Время зарядки конденсаторов составляет 15-20 минут. Время полной зарядки резервной батареи составляет 4 часа
        • Защита от короткого замыкания