Конденсаторное пусковое устройство нового поколения Aurora ATOM 1750

Преимущества

Стабильная работа в сильные морозы

Четыре способа зарядки конденсаторов от 45 секунд

Огромный ресурс – более 100 000 циклов заряд-разряд

Диагностика состояния аккумулятора автомобиля

«Умные» пусковые кабели

Встроенная резервная литиевая батарея 6000 мА/ч

Яркий LED-фонарь с несколькими режимами работы

Легкий, мобильный в перемещении

Защитный резиновый бампер по периметру

Автоматическое включение защиты от переполюсовки при неправильном подключении к клеммам аккумулятора

После запуска двигателя прекращается подача тока на устройство

Через адаптер USB 5В, 2А можно подключить устройство к сети 220В или к пауэр банку. Время зарядки конденсаторов составляет 15-20 минут. Время полной зарядки резервной батареи составляет 4 часа

Защита от короткого замыкания

Конденсаторное пусковое устройство Aurora ATOM 1750 ULTRA CAPACITOR 20363 обладает системой конденсаторов, которая может запускать автомобиль несколько сот тысяч раз. В отличие от базовых моделей с аккумулятором, данный тип ПУ обладает большим ресурсом: до 100 тысяч полных циклов зарядки-разрядки. Диапазон температур составляет от -20 до +60 градусов. Значительная прочность устройства также упрощает эксплуатацию - имеется противоударный бампер, который выдерживает даже значительные нагрузки. Время зарядки конденсаторов не превышает 20 минут. В зависимости от типа зарядки (автомобильного аккумулятора, через прикуриватель, от внутренней батареи, через USB-порт) время варьируется от 45 секунд до 20 минут. Высокие параметры пускового тока позволяют запускать различные транспортные средства